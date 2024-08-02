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Интерфакс-АВН

Суд в Москве арестовал гендиректора "Военторга" Павлова по делу о мошенничестве

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Стенд "Военторга"
Стенд "Военторга".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Москва. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест генерального директора "Военторга" Владимира Павлова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

"Ходатайство следователя удовлетворить: избрать в отношении Павлова меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила постановление судья Елена Каракешишева.

Защита и сам Павлов просили суд отказать следствию и избрать ему более мягкую меру пресечения.

Срок ареста Павлову установлен до 30 сентября 2024 года.

Заседание прошло в открытом режиме - ходатайство следователя о проведении процесса в закрытом режиме суд отклонил.

На заседании Павлов заявил, что не признает вину и что готов сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность.

Кроме того, как стало известно на заседании из оглашенных материалов, потерпевшим по уголовному делу в отношении Павлова признана РФ.

О задержании Павлова, а также проходящего по его делу бизнесмена Тимура Исакова стало известно в ночь на четверг. Обоим предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, уголовное дело связано с хищениями при реализации госконтрактов для нужд министерства обороны.

По версии следствия, фигуранты с соучастниками в различных регионах - Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и др. - обеспечили заключение госконтрактов на поставку армейских несессеров по завышенной цене на сумму более 400 млн руб.

Несессеры в период с 2019 по 2022 год были приобретены фигурантами у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был Исаков.

"Военторг", как указано на сайте Минобороны, занимается организацией питания, банно-прачечного обслуживания и прочих услуг в сфере обеспечения в интересах военного ведомства, иных министерств, ведомств и организаций. Кроме того, компания осуществляет индивидуальный пошив предметов военной одежды и выступает единственным поставщиком вещевой службы для Вооруженных сил РФ.

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Россия
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