МО РФ: в РВСН ежегодно увеличивается доля современных ракетных комплексов

Благодаря системной работе командования РВСН и ракетных армий планомерно выполняется задача по своевременному вводу в эксплуатацию вооружения ракетных полков и подготовке соответствующей инфраструктуры, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Доля современных ракетных комплексов в Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ежегодно увеличивается, сообщили в Минобороны РФ по итогам заседания военного совета РВСН, состоявшегося под руководством командующего войсками генерал-полковника Сергея Каракаева.

"Военным советом отмечено, что благодаря системной работе командования РВСН и ракетных армий планомерно выполняется задача по своевременному вводу в эксплуатацию вооружения ракетных полков и подготовке соответствующей инфраструктуры. Ежегодно в РВСН увеличивается доля современных ракетных комплексов", - говорится в сообщении.