Военнослужащие Балтфлота приступили к новому курсу подготовки операторов FPV-дронов

Обучение операторов FPV-дронов на полигоне на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова в Запорожской области.

На занятия будет отведено 140 часов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Группа военнослужащих Балтийского флота приступила к новому курсу подготовки по программе "Пилот FPV-дрона" на полигонах в Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Военнослужащих обучат применению беспилотников для поражения живой силы и боевой техники противника при помощи многоразовой системы сброса полезной нагрузки, применению корректирования огня артиллерии, минометов и подтверждения поражения целей, построения цифрового трансформированного изображения местности и объектов на ней с точной привязкой к заданной системе координат, создаваемого на основе снимков. Также в рамках занятий с обучаемыми отработают вопросы подготовки БПЛА к полетам и их эксплуатации в сложных метеоусловиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на занятия будет отведено 140 часов, при этом практические полеты должны занять более 60% времени от общего количества часов подготовки.

"Занятия проводятся под руководством опытных инструкторов, имеющих опыт боевого применения FPV-дронов в ходе проведения специальной военной операции", - добавили в пресс-службе.