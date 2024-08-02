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Британский флагман вернулся в строй после ремонта гребного вала

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Флагманский корабль Королевского военно-морского флота – авианосец "Куин Элизабет" (Queen Elizabeth) – вернулся в Портсмут после четырех месяцев ремонта и серии испытаний в море. Об этом сообщает Navy Recognition со ссылкой на британское военное ведомство.

Корабль прошел внеплановое техническое обслуживание на верфи Rosyth Dockyard в Шотландии, куда он прибыл в марте. На прошлой неделе авианосец вышел в море для проведения испытаний.

Авианосец "Куин Элизабет", Великобритания

UK MoD


Помимо испытаний инженерных систем, экипаж выполнял движение и маневрирование на максимальной скорости, чтобы убедиться в готовности корабля к несению службы. Также личный состав участвовал в различных учебных упражнениях для подготовки к предстоящим развертываниям.

Командир авианосца капитан Алекс Дэвис отметил совместные усилия Королевского военно-морского флота и компании Babcock по оперативному завершению ремонта и испытаний.

В феврале этого года авианосец "Куин Элизабет" должен был возглавить группу из более чем 40 кораблей и судов в рамках крупнейших за последние 30 лет учений НАТО Steadfast Defender ("Стойкий защитник"). В ходе проверок готовности корабля были выявлены дефекты муфты гребного вала правого борта. Проблема оказалась настолько серьезной, что для ее устранения пришлось отбуксировать авианосец на верфь в Росайте, а на военно-морские маневры под эгидой НАТО отправился второй британский авианосец данного класса "Принс оф Уэльс" (Prince of Wales).

Авианосец "Куин Элизабет" ввели в строй в 2017 году. Полное водоизмещение авианосца – 64 000 тонн, длина – 280 метров, ширина – 73 метра. Скорость – до 25 узлов, дальность плавания – 10 000 морских миль. Экипаж – 679 человек, авиационный персонал – более 880 человек. Кроме того, авианосец может взять на борт от 250 до 900 морпехов.

Максимальная загрузка позволяет разместить на авианосце 36 истребителей F-35B, а также транспортные вертолеты CH-47 "Чинук", ударные AH-64 "Апач", многоцелевые HM-2/HC-4 "Мерлин" и AW-159 "Уайлдкэт".

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
AH-64
AW159
CH-47 "Чинук"
F-35B
HMS Queen Elizabeth
Компании
Babcock
Проекты
NATO
Авианосец
Военные учения
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