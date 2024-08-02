Войти
Flotprom

Для итальянского флота заказали два фрегата типа FREMM нового поколения

284
0
0

Orizzonte Sistemi Navali (OSN), совместное предприятие, принадлежащее Fincantieri (51%) и Leonardo (49%), заключило контракт стоимостью 1,5 млрд евро на поставку ВМС Италии дополнительных двух фрегатов класса FREMM в модификации EVOLUTION (FREMM EVO). Как уточняет Marine Link, сделка заключена с Европейским управлением по закупкам вооружений (OCCAR, Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement).

Предполагается, что два новых корабля построят на верфях Fincantieri в Рива-Тригозо (Генуя) и Муджиано (Специя). Первый фрегат должны поставить в 2029 году, а второй – в 2030 году.

Фрегат "Эмилио Бьянки" (класс FREMM), Италия

Naval News


"Приобретение двух фрегатов FREMM EVO нового поколения – часть более широкого плана обновления и модернизации, который ВМС Италии запустили для повышения своих возможностей, чтобы оперативно и эффективно реагировать на текущие и будущие вызовы в стремительно меняющейся обстановке", – заявил командующий итальянским флотом адмирал Энрико Кредендино.

В ближайшие недели OSN завершит заключение субподрядных договоров с Fincantieri и Leonardo на сумму около 690 млн евро и 415 млн евро соответственно.

Напомним, что FREMM – это крупнейшая европейская программа по строительству многоцелевых фрегатов, которая с 2002 года реализуется совместно Францией и Италией под эгидой OCCAR. Корабли предназначены для патрулирования территориальных вод, контроля судоходства, противодействия терроризму и пиратству, для борьбы со всеми видами угроз – воздушными, надводными, подводными, наземными.

ВМС Италии в рамках программы разместили заказ на поставку десяти кораблей (шесть единиц – в многоцелевой версии, четыре – в противолодочной).

Первые восемь фрегатов класса FREMM поставлялись по одному кораблю ежегодно с 2012-го по 2019-й. В начале июня 2020 года власти Италии одобрили продажу ВМС Египта двух последних построенных для ВМС Италии, но еще не принятых на вооружение фрегатов типа FREMM. Корабли переименовали в "Аль-Галала" и "Бернайс", и они заступили на службу под новым флагом в декабре 2020-го и апреле 2021 года соответственно.

Для их замены Fincantieri приступила к строительству двух дополнительных фрегатов. Резка стали для девятого корабля серии "Спартако Шергат" началась в феврале 2021 года, на воду его спустили в ноябре 2023 года, и сейчас он проходит испытания.

Последний корабль серии "Эмилио Бьянки" заложили в октябре 2021 года и спустили на воду в мае 2024 года.

Длина последней пары фрегатов составляет 144 метра, ширина – 19,7 метра, полное водоизмещение – около 6700 тонн, скорость – более 27 узлов. В конструкцию корпуса и надстройки внесены небольшие изменения, также они получат ряд более современных систем.

Основное вооружение фрегата типа FREMM – установка вертикального пуска на 16 зенитных ракет типа "Астер-15" и "Астер-30", а также противокорабельные ракеты "Тесио". Кроме того, на борту размещены одна 127-мм и две 76-мм артустановки. Для защиты от подлодок используются 324-мм торпеды MU-90.

Корабли FREMM EVO получат те же самые улучшения, что и последняя пара заказанных фрегатов. Основные технологические обновления касаются боевой информационно-управляющей системы SADOC 4 Cyber-resilient, системы кондиционирования и распределения электроэнергии. Также корабли получат модернизированные радары и комплексы радиоэлектронной борьбы. Кроме того, внедряются решения, направленные на снижение вредных выбросов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Италия
Франция
Продукция
IMPACT
Компании
Fincantieri
OCCAR
Проекты
2020-й год
Aster ЗУР
DCNS FREMM
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.08 09:54
  • 3077
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.08 03:48
  • 558
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 02.08 01:30
  • 0
Ответ на "Израиль и Польша – поджигатели войны"
  • 02.08 00:43
  • 0
Ответ на "Украина хочет мира: с чего бы вдруг?"
  • 01.08 18:43
  • 178
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 01.08 18:10
  • 10
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 01.08 15:07
  • 0
Израиль и Польша – поджигатели войны
  • 01.08 15:06
  • 0
Украина хочет мира: с чего бы вдруг?
  • 01.08 14:04
  • 43
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 01.08 02:41
  • 1
Российская «Гербера» подключилась к украинской 4G-сети и передала видео оператору
  • 31.07 22:28
  • 1353
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 31.07 19:09
  • 0
Ответ на "США втягивают Японию в западные военные блоки"
  • 31.07 18:49
  • 0
Ответ на "Передаваемые Киеву истребители F-16 оснастят американскими ракетами и бомбами"
  • 31.07 15:49
  • 1
Чемезов: ОКБ Сухого работает над внедрением в состав вооружения Су-57 беспилотников
  • 31.07 12:27
  • 1
И в Арктике стратегия США – прибрать к своим рукам побольше всех ресурсов