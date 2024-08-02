Для итальянского флота заказали два фрегата типа FREMM нового поколения

Orizzonte Sistemi Navali (OSN), совместное предприятие, принадлежащее Fincantieri (51%) и Leonardo (49%), заключило контракт стоимостью 1,5 млрд евро на поставку ВМС Италии дополнительных двух фрегатов класса FREMM в модификации EVOLUTION (FREMM EVO). Как уточняет Marine Link, сделка заключена с Европейским управлением по закупкам вооружений (OCCAR, Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement).

Предполагается, что два новых корабля построят на верфях Fincantieri в Рива-Тригозо (Генуя) и Муджиано (Специя). Первый фрегат должны поставить в 2029 году, а второй – в 2030 году.

Фрегат "Эмилио Бьянки" (класс FREMM), Италия Naval News

"Приобретение двух фрегатов FREMM EVO нового поколения – часть более широкого плана обновления и модернизации, который ВМС Италии запустили для повышения своих возможностей, чтобы оперативно и эффективно реагировать на текущие и будущие вызовы в стремительно меняющейся обстановке", – заявил командующий итальянским флотом адмирал Энрико Кредендино.

В ближайшие недели OSN завершит заключение субподрядных договоров с Fincantieri и Leonardo на сумму около 690 млн евро и 415 млн евро соответственно.

Напомним, что FREMM – это крупнейшая европейская программа по строительству многоцелевых фрегатов, которая с 2002 года реализуется совместно Францией и Италией под эгидой OCCAR. Корабли предназначены для патрулирования территориальных вод, контроля судоходства, противодействия терроризму и пиратству, для борьбы со всеми видами угроз – воздушными, надводными, подводными, наземными.

ВМС Италии в рамках программы разместили заказ на поставку десяти кораблей (шесть единиц – в многоцелевой версии, четыре – в противолодочной).

Первые восемь фрегатов класса FREMM поставлялись по одному кораблю ежегодно с 2012-го по 2019-й. В начале июня 2020 года власти Италии одобрили продажу ВМС Египта двух последних построенных для ВМС Италии, но еще не принятых на вооружение фрегатов типа FREMM. Корабли переименовали в "Аль-Галала" и "Бернайс", и они заступили на службу под новым флагом в декабре 2020-го и апреле 2021 года соответственно.

Для их замены Fincantieri приступила к строительству двух дополнительных фрегатов. Резка стали для девятого корабля серии "Спартако Шергат" началась в феврале 2021 года, на воду его спустили в ноябре 2023 года, и сейчас он проходит испытания.

Последний корабль серии "Эмилио Бьянки" заложили в октябре 2021 года и спустили на воду в мае 2024 года.

Длина последней пары фрегатов составляет 144 метра, ширина – 19,7 метра, полное водоизмещение – около 6700 тонн, скорость – более 27 узлов. В конструкцию корпуса и надстройки внесены небольшие изменения, также они получат ряд более современных систем.

Основное вооружение фрегата типа FREMM – установка вертикального пуска на 16 зенитных ракет типа "Астер-15" и "Астер-30", а также противокорабельные ракеты "Тесио". Кроме того, на борту размещены одна 127-мм и две 76-мм артустановки. Для защиты от подлодок используются 324-мм торпеды MU-90.

Корабли FREMM EVO получат те же самые улучшения, что и последняя пара заказанных фрегатов. Основные технологические обновления касаются боевой информационно-управляющей системы SADOC 4 Cyber-resilient, системы кондиционирования и распределения электроэнергии. Также корабли получат модернизированные радары и комплексы радиоэлектронной борьбы. Кроме того, внедряются решения, направленные на снижение вредных выбросов.