Польша отвечает на угрозы. Начинается новая военная операция (RMF FM, Польша)

RMF FM: Польша приступила к операции по усилению ПВО на восточной границе

Польша усиливает ПВО на восточной границе, сообщает RMF FM. В операции "Восточная заря" участвуют американские, итальянские и британские войска. Они будут постоянно мониторить воздушное пространство, реагировать на нарушения и обмениваться информацией с союзниками.

Как сообщил 31 августа оперативный командующий видами Вооруженных сил генерал Мачей Клиш (Maciej Klisz), 1 августа Польша начинает новую военную операцию "Восточная заря". Министр обороны РП Владислав Косиняк-Камыш (Władysław Kosiniak-Kamysz) подчеркнул, что это вопрос безопасности польского воздушного пространства. Операция будет охватывать территорию восточной и северо-восточной Польши. Глава оборонного ведомства и оперативный командующий объявили об этом на военной базе в селе Каракуле под Белостоком, где они дали старт операции "Безопасное Подляшье", которая также будет проводиться с 1 августа.

Не только "Безопасное Подляшье"

Как сообщило Войско Польское, параллельно с операцией "Безопасное Подляшье" 1 августа начнется операция "Восточная заря", целью которой является укрепление системы ПВО Польши. Это ответ на действия России на Украине, которые увеличили риск нарушения польского воздушного пространства.

"Это очень важное дело. Нарушение польского воздушного пространства стало международной темой. Об этом я говорил на саммите НАТО, встречаясь с министрами обороны других стран наших союзников. Я всегда подчеркиваю, что из числа всех членов НАТО Польша наиболее уязвима для разного рода событий либо преднамеренного, либо случайного характера, (...) но неизменно опасных для Речи Посполитой, для Североатлантического альянса", — сказал министр Косиняк-Камыш.

По его словам, российские ракеты пересекали польскую границу и в этом году, и в предыдущие годы. Он напомнил о взрыве ракеты в Пшеводуве в Люблинском воеводстве, в результате которого погибли два поляка. (Упавшая в Пшеводуве ракета была выпущена украинской ПВО. – Прим. ИноСми). Косиняк-Камыш также сказал, что защита польского неба носит комплексный характер и осуществляется с помощью систем разведки, ПВО и ПРО.

В операции "Восточная заря" участвуют американские, итальянские и британские войска

Об операции "Восточная заря" говорил также оперативный командующий видами Вооруженных сил генерал Мачей Клиш.

"Оперативное командование подготовило проект операции "Восточная заря", главной целью которой является консолидация всех усилий (...), то есть не только и исключительно сил и средств наших национальных систем ПВО (…)", — сказал он.

Поэтому, как подчеркнул генерал, в укреплении польской системы ПВО в рамках операции "Восточная заря" будут участвовать американские и британские союзники. Он добавил, что военные ожидают присутствия не только итальянских самолетов, но также американских и британских.

Операция "Восточная заря" охватит территорию восточной и северо-восточной Польши. В рамках операции будет осуществляться постоянный мониторинг воздушного пространства, реагирование на выявленные нарушения, сотрудничество с союзниками и обучение.

Автор: Магдалена Олейник (Magdalena Olejnik)