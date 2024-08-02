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Военное обозрение

Власти ФРГ намерены к 2028 году увеличить расходы на оборону до 80 млрд евро

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Источник изображения: topwar.ru

Правительство Германии рассчитывает, что уже к следующему, 2025 году регулярный оборонный бюджет вырастет на 1,25 миллиарда евро и достигнет отметки в 53,25 миллиардов.

Как сообщает немецкое издание Die Zeit, по мнению федерального канцлера страны Олафа Шольца, к 2028 году, когда будут полностью истрачены средства из специального фонда, ежегодные расходы на оборону вырастут до 80 миллиардов евро.

При этом глава Минобороны страны Борис Писториус отметил, что в настоящее время траты Германии на оборону на 150 процентов больше, чем были десять лет назад. При этом власти ФРГ не планируют экономить на этой статье бюджета. Берлин считает необходимым тратить на военные нужды больше установленных НАТО двух процентов ВВП.

В настоящее время Германия выполняет заданные НАТО параметры за счет средств специального фонда, не входящего в регулярный бюджет страны. Соответствующий фонд предназначен для финансирования крупных проектов по закупкам для бундесвера и выполнения целей военного блока НАТО. Также отмечается, что заявленную альянсом цель, выраженную в выделении на оборону не менее двух процентов ВВП, в настоящее время в полной мере выполняют не более двух третей членов объединения.

Ранее сообщалось, что в период с 2021 по 2024 годы рост доли расходов на оборону в процентах от ВВП наблюдается практически у всех стран НАТО. В этом показателе в настоящее время лидируют Польша, Румыния и прибалтийские постсоветские лимитрофы.

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Страны
Германия
Польша
Румыния
Проекты
NATO
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