Чехия получит дополнительные танки "Леопард-2A4" из Германии

ЦАМТО, 1 августа. Минобороны Чехии объявило о предстоящей поставке Германией Праге 14 дополнительных ОБТ "Леопард-2A4". Это уже второй компенсационный пакет ВиВТ, передаваемый Чехии за поставки военной техники Украине.

Как планируется, первый танк из этой партии будет поставлен в конце текущего года, а остальные будут переданы к началу 2026 года.

Итоговый документ из серии контрактов, связанных с передачей танков, подписали 31 июля директор отдела логистики Минобороны Чехии генерал-майор Роберт Белени и представители компании Rheinmetall.

Поставка дополнительных ОБТ "Леопард-2A4" является еще одним шагом на пути к созданию тяжелой механизированной бригады в составе ВС Чехии в рамках обязательств перед НАТО. Как заявила министр обороны Яна Чернохова, поставка танков осуществляется для замены советской техники.

Ранее ВС Чехии получили из Германии 14 ОБТ "Леопард-2A4" и одну БРЭМ "Бюффел-3". Они вошли в состав 73-го танкового батальона ВС Чехии. Таким образом, Вооруженные силы Чехии получат в общей сложности 28 танков "Леопард-2A4" и 2 БРЭМ. Кроме того, МО Чехии приступило к предварительным консультациям о покупке еще 14 "Леопард-2A4". Германия и Чехия также продолжают переговоры о закупке последней версии танка – "Леопард-2A8". Если эти переговоры пройдут успешно, то на основе рамочного соглашения Чехия впоследствии сможет закупить 61 танк "Леопард-2A8". Контракт будет включать опцион на поставку еще 16 танков.

Как сообщал ЦАМТО, 14 прошедших восстановление танков "Леопард-2A4" и одну БРЭМ "Бюффел-3" в 2022 году Германия обязалась безвозмездно поставить ВС Чехии в обмен на переданную ВС Украины технику. Ряд контрактов, связанных с поставками, Минобороны Чехии подписало с немецкими партнерами в октябре 2022 года.

Первый "Леопард-2A4" был передан ВС Чехии в декабре 2022 года. Остальные танки доставлялись партиями до конца 2023 года. Помимо ОБТ, в поставку входит начальный пакет запасных частей и боеприпасов, трехлетняя техническая поддержка и обучение военнослужащих. Общая стоимость передаваемой безвозмездно техники оценивалась в 4 млрд. чешских крон.