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ТАСС

Эксперт предположил, где Киев разместит F-16

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: ABACA via Reuters Connect

Как считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, потенциал боевого применения этих самолетов украинскими войсками снизится из-за решения киевских властей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Истребители F-16, которые страны-союзники передадут Киеву, будут размещать на аэродромах на западе Украины из-за боязни их уничтожения российскими силами, по этой причине потенциал боевого применения этих самолетов украинскими войсками снизится. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"Их [переданные Киеву F-16] будут держать в западных регионах Украины, чтобы минимизировать возможность их уничтожения. Россия конечно же начнет охоту за F-16. Потери F-16 будут оказывать очень плохой репутационный эффект на Украину и Запад, поэтому они для того, чтобы минимизировать потери F-16, будут хранить их как можно дальше от линии фронта, и это будет качественно понижать эффективность их боевого применения", - сказал он.

По словам Суслова, поставки F-16 на Украину не приведут к качественным изменениям и не изменят расклад сил на поле боя из-за того, что Киев получит малое число таких истребителей и столкнется с трудностями их базирования на территории страны. "Использовать их будут как средство ПВО, как инструмент дальнобойных ударов по российским позициям", - отметил эксперт.

Он считает, что передача F-16 Киеву повысит риски эскалации конфликта между РФ и Западом. "На политических отношениях с Европой и Соединенными Штатами эти поставки не скажутся, потому что отношения и так характеризуются гибридной войной. Решение по F-16 было принято давно. <...> Но есть одно большое "но" - повышаются риски эскалации. Главное изменение - это то, что мы стали на шаг ближе к прямому военному столкновению России с НАТО", - добавил эксперт.

Суслов пояснил, что риск эскалации конфликта возрастет в частности потому, что существует вероятность, что переданные Киеву истребители будут размещать и на аэродромах стран - членов Североатлантического альянса. "Кроме того, Россия будет поднимать вопрос, не передается ли вместе с F-16 Украине ядерное оружие, поскольку F-16 являются носителями ядерного оружия", - подчеркнул он.

Передача F-16 Украине

В среду агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что первая партия F-16 от союзников по НАТО уже доставлена на Украину. По его данным, количество истребителей "невелико". Источники Bloomberg также отметили, что пока не ясно, смогут ли украинские летчики, которые в течение последних месяцев тренировались на Западе, немедленно приступить к использованию боевых самолетов, или этот процесс займет больше времени.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что российская сторона пока не видела никаких официальных заявлений, подтверждающих поставку F-16 на Украину. Также он отметил, что передача истребителей F-16 не станет панацеей для украинских вооруженных сил, они будут планомерно уничтожаться и не повлияют на ход конфликта значительным образом.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приведут к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВС Украины будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника. 

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Россия
Украина
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F-16
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