Бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу отметил, что это может вызвать "катастрофические последствия"

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Российское руководство имеет все больше оснований считать Североатлантический альянс прямым участником конфликта на Украине из-за продолжающихся поставок Киеву оружия странами НАТО. Такое мнение в статье для журнала The American Conservative выразил бывший помощник президента США Рональда Рейгана (1981-1989), старший научный сотрудник вашингтонского научно-исследовательского Института имени Катона Даг Бэндоу.

По его словам, использование Киевом оружия, поставляемого странами НАТО, и нанесение украинскими военными "все более глубоких ударов" по российской территории приводят к тому, что Москва получает все больше оснований рассматривать военный блок в качестве прямого участника конфликта. Эксперт убежден, что это может вызвать "катастрофические последствия".

По его мнению, если страны НАТО не хотят эскалации и угрозы начала третьей мировой войны, им следует наладить отношения с РФ. Бэндоу добавил, что стимулами для "приемлемого урегулирования" могли бы стать отмена экономических санкций против России и возвращение ее конфискованных Западом активов.

20 июня Бэндоу отметил, что Украине не следует надеяться на улучшение ее переговорной позиции в диалоге с РФ. Он подчеркнул, что для сохранения независимости Киеву необходимо уже сейчас заложить основу для начала переговоров с Москвой, несмотря на то, что для их успешного завершения Украине придется смириться с утратой некоторых территорий.