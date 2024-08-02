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Lenta.ru

Названы российские средства противодействия самолетам F-16

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Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters
Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters.

Военный эксперт Живов: против F-16 у РФ есть истребители и ракетные комплексы

Против американских военных самолетов F-16, которые, по предварительным данным, Украина получила от союзников, у России есть истребители и ракетные комплексы, утверждает военный эксперт Алексей Живов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал средства противодействия этим машинам.

Для борьбы с F-16 у нас есть ракетные комплексы С-300, С-400, С-500, которые в рамках специальной военной операции (СВО) размещены прежде всего в Севастополе и Крыму а также истребители Су-30 и Су-35

Алексей Живоввоенный эксперт

«Мы должны понимать, что противник тоже прекрасно понимает, что мы будем охотиться. Безусловно, их будут прятать на западной границе Украины и военных аэродромах у границы с НАТО. Возможно, еще будут прятать в Польше и Румынии. Непосредственно огневое воздействие по украинским аэродромам, где могут базироваться F-16, уже ведется на постоянной основе, мы уничтожаем их военную инфраструктуру. Что касается ударов по Польше и НАТО, это сложная история», — сказал он.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не будет официально сообщать о получении F-16, чтобы избежать их уничтожения Россией.

По информации Bloomberg, первая партия этих самолетов уже прибыла на территорию Украины. При этом точное число, которое получил Киев, неизвестно.

Как писала газета Politico, Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия планируют отправить Киеву более 60 F-16 этим летом.

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