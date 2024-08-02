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ТАСС

El Pais: Будапешт заверил ЕС, что считает миссию мира по Украине завершенной

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: © AP Photo/ Darko Bandic

Газета отметила, что шаги премьера Венгрии Виктора Орбана вызвали ярость европейских институтов

МАДРИД, 1 августа. /ТАСС/. Власти Венгрии заверили государства - члены Евросоюза, что считают миротворческую миссию по Украине завершенной. С таким утверждением выступила испанская газета El Pais.

Издание пишет о кризисе в отношениях между Будапештом и ЕС на фоне близости премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Россией, блокирования фондов военной помощи Киеву, а также из-за визитов главы кабмина в Россию, Китай и встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом. Как отмечает газета, учитывая начало председательства Венгрии в Совете ЕС, эти шаги Орбана вызвали ярость европейских институтов и многих стран - членов ЕС.

После полемики венгерский министр по делам ЕС Янош Бока направил в государства Евросоюза ноту, в которой говорится о том, что Будапешт считает миротворческую миссию завершенной, утверждает El Pais со ссылкой на несколько дипломатических источников. Тем не менее, как пишет газета, европейские столицы считают, что премьер Венгрии может возобновить ее, когда захочет.

В ходе своей 10-дневной миротворческой миссии Орбан побывал 2 июля в Киеве, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а через три дня встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. После этого глава венгерского правительства 8 июля нанес визит в Пекин, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины с председателем КНР Си Цзиньпином, а затем посетил Вашингтон, где на полях саммита НАТО провел переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. По завершении совещания альянса 11 июля он отправился во Флориду в гости к Трампу, с которым также рассмотрел пути урегулирования украинского конфликта. После этого Орбан заявил, что в случае победы на ноябрьских выборах и возвращения в Белый дом Трамп "решит эту проблему". 

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