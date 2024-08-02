В Белоруссии заявили о неуверенности Запада в успехе "украинского проекта"

Запад рассматривает Польшу в качестве ключевого "бастиона" на восточном фланге, отметил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович

МИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Запад не будучи уверенным в успешной реализации "украинского проекта" рассматривает Польшу в качестве ключевого "бастиона" на восточном фланге. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня".

"Неспокойной остается и ситуация на наших западных рубежах. Продолжается милитаризация Польши и стран Балтии. Не будучи уверенным в успешной реализации "украинского проекта", сегодня Запад рассматривает Польшу в качестве ключевого "бастиона" на восточном фланге", - цитирует Вольфовича издание.

По его словам, мир методично превращается в полигон глобального противостояния, а после выхода США и их союзников из базовых договоров о контроле над вооружениями, о проведении верификационных мероприятий уровень взаимного недоверия существенно увеличился. "Сегодня Вашингтон и Брюссель, которые без оглядки нарушают нормы права и морали, готовы использовать все имеющиеся ресурсы для доминирования на восточном направлении. Прошедший в июле в Вашингтоне юбилейный саммит НАТО вновь продемонстрировал агрессивную сущность альянса. Повсеместно нагнетается военный психоз, по-прежнему звучат угрозы санкциями государствам, которые не пляшут под дудку США и их сателлитов", - сказал он.

Вольфович отметил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО рассматривается блоком в качестве одного из этапов военно-политического охвата Европы и "восполнения недостающего звена" для формирования полноценного восточного фланга. "Фиксируются попытки Запада втянуть в альянс Сербию, Боснию и Герцеговину, а также страны постсоветского пространства", - сказал госсекретарь.

Ядерная повестка

Вольфович подчеркнул, что на фоне очевидного и существенного роста конфликтного потенциала все большую актуальность приобретает ядерная повестка. "Ведется ускоренная модернизация американского тактического ядерного оружия, находящегося на хранении в европейских странах", - сказал он.

По его словам, известно, что "150 ядерных авиабомб США размещены на авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции, а их суммарная мощность эквивалентна 2 тыс. ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки".

"Разумеется, Беларусь не могла оставить данные факторы без внимания, принимая соответствующие меры реагирования, в том числе совместно с ближайшим союзником - Российской Федерацией, историческими партнерами по ОДКБ и СНГ, - сказал Вольфович, - Совершенно верным и своевременным было принятие решения о размещении на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия как важнейшего элемента системы стратегического сдерживания".