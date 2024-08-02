Войти
ТАСС

В Белоруссии заявили о неуверенности Запада в успехе "украинского проекта"

265
0
0
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Запад рассматривает Польшу в качестве ключевого "бастиона" на восточном фланге, отметил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович

МИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Запад не будучи уверенным в успешной реализации "украинского проекта" рассматривает Польшу в качестве ключевого "бастиона" на восточном фланге. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня".

"Неспокойной остается и ситуация на наших западных рубежах. Продолжается милитаризация Польши и стран Балтии. Не будучи уверенным в успешной реализации "украинского проекта", сегодня Запад рассматривает Польшу в качестве ключевого "бастиона" на восточном фланге", - цитирует Вольфовича издание.

По его словам, мир методично превращается в полигон глобального противостояния, а после выхода США и их союзников из базовых договоров о контроле над вооружениями, о проведении верификационных мероприятий уровень взаимного недоверия существенно увеличился. "Сегодня Вашингтон и Брюссель, которые без оглядки нарушают нормы права и морали, готовы использовать все имеющиеся ресурсы для доминирования на восточном направлении. Прошедший в июле в Вашингтоне юбилейный саммит НАТО вновь продемонстрировал агрессивную сущность альянса. Повсеместно нагнетается военный психоз, по-прежнему звучат угрозы санкциями государствам, которые не пляшут под дудку США и их сателлитов", - сказал он.

Вольфович отметил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО рассматривается блоком в качестве одного из этапов военно-политического охвата Европы и "восполнения недостающего звена" для формирования полноценного восточного фланга. "Фиксируются попытки Запада втянуть в альянс Сербию, Боснию и Герцеговину, а также страны постсоветского пространства", - сказал госсекретарь.

Ядерная повестка

Вольфович подчеркнул, что на фоне очевидного и существенного роста конфликтного потенциала все большую актуальность приобретает ядерная повестка. "Ведется ускоренная модернизация американского тактического ядерного оружия, находящегося на хранении в европейских странах", - сказал он.

По его словам, известно, что "150 ядерных авиабомб США размещены на авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции, а их суммарная мощность эквивалентна 2 тыс. ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки".

"Разумеется, Беларусь не могла оставить данные факторы без внимания, принимая соответствующие меры реагирования, в том числе совместно с ближайшим союзником - Российской Федерацией, историческими партнерами по ОДКБ и СНГ, - сказал Вольфович, - Совершенно верным и своевременным было принятие решения о размещении на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия как важнейшего элемента системы стратегического сдерживания". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Бельгия
БиГ
Германия
Италия
Нидерланды
Польша
Россия
Сербия
США
Турция
Финляндия
Швеция
Компании
ОДКБ
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.08 09:54
  • 3077
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.08 03:48
  • 558
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 02.08 01:30
  • 0
Ответ на "Израиль и Польша – поджигатели войны"
  • 02.08 00:43
  • 0
Ответ на "Украина хочет мира: с чего бы вдруг?"
  • 01.08 18:43
  • 178
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 01.08 18:10
  • 10
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 01.08 15:07
  • 0
Израиль и Польша – поджигатели войны
  • 01.08 15:06
  • 0
Украина хочет мира: с чего бы вдруг?
  • 01.08 14:04
  • 43
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 01.08 02:41
  • 1
Российская «Гербера» подключилась к украинской 4G-сети и передала видео оператору
  • 31.07 22:28
  • 1353
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 31.07 19:09
  • 0
Ответ на "США втягивают Японию в западные военные блоки"
  • 31.07 18:49
  • 0
Ответ на "Передаваемые Киеву истребители F-16 оснастят американскими ракетами и бомбами"
  • 31.07 15:49
  • 1
Чемезов: ОКБ Сухого работает над внедрением в состав вооружения Су-57 беспилотников
  • 31.07 12:27
  • 1
И в Арктике стратегия США – прибрать к своим рукам побольше всех ресурсов