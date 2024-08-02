Газета отметила, что подготовка летчиков занимает длительное время, и пока неясно, смогут ли пилоты, которые уже заканчивают обучение, в скором времени начать боевые вылеты

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не получат от западных стран необходимое количество истребителей F-16, поскольку у них нет такого числа обученных пилотов. Об этом говорится в материале газеты New York Post.

Как отмечает издание, подготовка летчиков занимает длительное время, и пока неясно, смогут ли пилоты, которые уже заканчивают обучение, в скором времени начать боевые вылеты или потребуется дополнительное время для тренировки.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что первая партия F-16 от союзников по НАТО уже доставлена на Украину. По его данным, количество истребителей "невелико".

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приведут к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВС Украины будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника.