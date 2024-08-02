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ЦАМТО

ВВС Филиппин могут прибрести южнокорейские истребители KF-21 "Борамэ"

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KF-21 Boramae – не самый лучший, но многообещающий истребитель
KF-21 Boramae – не самый лучший, но многообещающий истребитель.
Источник изображения: YONHAP/EPA/ТАСС

ЦАМТО, 1 августа. Истребитель KF-21 "Борамэ" южнокорейской компании Korea Aerospace Industries (KAI) примет участие в тендере Военно-воздушных сил Филиппин по закупке боевых самолетов четвертого поколения.

Как сообщает Armyrecognition.com, Манила направила KAI запрос об информации (RFI) относительно характеристик KF-21 с приглашением компании принять участие в проводимом конкурсе.

По словам вице-президента по развитию международного бизнеса в Korea Aerospace Industries Шин Донг Хака, в настоящее время компания готовит ответ.

Напомним, что закупка многоцелевых истребителей была предусмотрена еще в рамках второго этапа (2-й Горизонт) "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин на 2018-2022 гг.".

В рамках проекта планируется приобрести не менее 12 многоцелевых истребителей, которые обеспечат патрулирование воздушного пространства страны. Согласно требованиям ВВС Филиппин, предлагаемый самолет MRF (Multi-Role Fighter) должен быть "четвертого поколения или выше". Стоимость проекта оценивается в 61 млрд. филипп. песо (1,09 млрд. долл.). Закупленные истребители дополнят парк из 12 реактивных самолетов FA-50PH южнокорейской Korea Aerospace Industries, приобретенных в период с 2015 по 2017 гг. по контракту на сумму около 18 млрд. песо.

Командование ВВС Филиппин 5 июля 2022 года подтвердило, что в короткий список претендентов на поставку многоцелевых истребителей по проекту MRF вошли американская компания Lockheed Martin с F-16C/D Блок-70/72 и шведская Saab с JAS-39 "Грипен". Тогда же сообщалось, что, хотя реализация проекта одобрена, правительство пока не выделило средства на него.

В декабре 2023 года посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес в интервью Nikkei Asia заявил, что Манила не в состоянии найти способ финансирования американского предложения по новым самолетам F-16C/D Блок-70/72, так как их оценочная стоимость (в запросе DSCA указана сумма в 2,43 млрд. долл.) составляет более половины оборонного бюджета страны.

Среди решений, которые рассматривались руководством Филиппин, – переход на закупку бывших в эксплуатации самолетов или получение финансовой помощи от Вашингтона. Х.Ромуальдес заявлял, что возможно отменить предварительную сделку по покупке новых F-16 в США и приобрести бывшие в эксплуатации самолеты в третьей стране, например, в Дании. Тем не менее, в итоге датское правительство при поддержке США объявило о передаче списанных F-16 Аргентине и Украине.

Таким образом, шансы на успех новейшего KF-21 "Борамэ" в проекте ВВС Филиппин значительно возрастают (в том числе и по стоимости) и он станет главным претендентом на победу, если, конечно, этому не воспротивятся США.

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Аргентина
Дания
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Украина
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Южная Корея
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F-16
FA-50
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