Кремль не видел никаких официальных заявлений о поставках F-16 на Украину

При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, были сообщения

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российская сторона пока не видела никаких официальных заявлений, подтверждающих поставку истребителей F-16 на Украину. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вряд ли это стало известно, это пока источники, никаких заявлений на этот счет не было. Но были сообщения", - сказал он, комментируя возможную передачу истребителей Киеву.

В среду газета The Times со ссылкой на неназванный источник сообщила, что Украина получила шесть истребителей F-16, данную поставку осуществили Нидерланды. По информации издания, вскоре Киев получит новую партию истребителей, на этот раз - от Дании.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что первая партия F-16 от союзников по НАТО уже доставлена на Украину. По его данным, количество истребителей "невелико". Источники Bloomberg также отметили, что пока не ясно, смогут ли украинские летчики, которые в течение последних месяцев тренировались на Западе, немедленно приступить к использованию боевых самолетов или этот процесс займет больше времени.