Песков заявил, что F-16 не станут панацеей для ВСУ

Они будут планомерно уничтожаться и не повлияют на ход конфликта значительным образом, отметил пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Возможные поставки истребителей F-16 на Украину не станут панацеей для украинских вооруженных сил, они будут планомерно уничтожаться и не повлияют на ход конфликта значительным образом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь нет "волшебной таблетки", здесь нет никакой панацеи. Этой панацеи не будет у вооруженных сил киевского режима, в этом они должны отдавать себе отчет. Появятся эти самолеты, постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться, но как-то значимо повлиять на динамику развития событий на фронте, конечно же, эти поставки не смогут", - сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что вознаграждения российским военнослужащим за уничтожение F-16 "уже были предложены".