Комитет СФ поддержал закон о порядке использования гаджетов военными в зоне СВО

Документом уточняется, что такой арест не грозит бойцам, использующим гаджеты при выполнении обязанностей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон, устанавливающий особенности применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО. Документом уточняется, что такой арест не грозит бойцам, использующим гаджеты при выполнении обязанностей.

"Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности решил рекомендовать Совету Федерации рассмотреть и одобрить Федеральный закон "Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции", - говорится в заключении комитета (есть в распоряжении ТАСС).

Совет Федерации рассмотрит документ на завершающем весеннюю сессию заседании 2 августа. Согласно закону, командиры воинских частей, начальники органов военной полиции или начальники гарнизонов наделяются правом принимать решение о назначении дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих мужского пола из числа солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов за совершение грубого дисциплинарного проступка. Устанавливается, что дисциплинарный арест назначается на срок до 10 суток за один грубый дисциплинарный проступок.