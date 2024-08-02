Индия хочет создать в Ладакхе станцию для подготовки к исследованию Марса и Луны

Военно-транспортный самолет ВВС Индии Hercules готовится к приземлению на авиабазе в Лехе, объединенной столице союзной территории Ладакх, граничащей с Китаем.

Индийские ученые выяснили, что холодная, пустынная и каменистая местность этого региона, его высокогорная экосистема идеальны для моделирования внеземных условий

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 августа. /ТАСС/. Аналоговая исследовательская станция для подготовки к изучению Луны и Марса может появиться на севере Индии, на союзной территории Ладакх. Об этом сообщило издание The Times of India.

Индийские ученые определили Ладакх как идеальное место для первой аналоговой исследовательской станции Марса и Луны, поскольку холодная, пустынная и каменистая местность этого региона, его высокогорная экосистема идеальны для моделирования внеземных условий.

По мнению ученых, там можно построить станцию и протестировать будущую работу космонавтов и приборов на Луне и Марсе, обучить персонал, а также провести важные научные исследования.

Предполагается, что создание такого объекта значительно укрепит индийскую космическую программу. Станция также предоставит возможность проведения сравнительных исследований с образцами с индийских полярных станций.

"Поскольку Индия позиционирует себя как крупного игрока на мировой космической арене, аналоговая исследовательская станция в Ладакхе может сыграть решающую роль в достижении ее внеземных амбиций, предоставляя жизненно важный ресурс для научных исследований, технологического развития и обучения космонавтов в будущем", - сказал представитель программы Алок Кумар.

В октябре премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал департамент космических исследований республики к 2035 году создать первую индийскую обитаемую космическую станцию, а к 2040-му осуществить высадку на Луну своих космонавтов. Также Моди призвал ученых страны развивать программы запуска орбитальной станции к Венере и посадочного модуля на Марс.