Quantum Systems передала партию БЛА Trinity Украине

ЦАМТО, 1 августа. Немецкая компания Quantum Systems 31 июля объявила, что безвозмездно передаст мэру Киева Виталию Кличко 100 беспилотных летательных аппаратов Trinity.

По заявлению компании, БЛА будут применяться для восстановления Украины и предназначены для поддержки операций по оказанию помощи пострадавшим в стихийных бедствиях, оценки ущерба и ведения наблюдения. Прим. ЦАМТО: несмотря на данное заявление, сомнительно, что в период военного конфликта тактические БЛА будут использоваться для указанных задач.

Передать Украине 100 новых БЛА Trinity в сентябре 2023 года по итогам встречи с В.Кличко пообещал генеральный директор Quantum-Systems Ф.Зайбель. Поставка стала возможной благодаря немецкому благотворительному фонду WeAreAllUkrainians gemeinnutzige GmbH, который передает БЛА Trinity Государственной пограничной службе Украины.

Первая партия из 28 БЛА Trinity была доставлена на Украину 30 июля. Ожидается, что полностью поставки будут завершены к концу года. В рамках помощи подразделение Quantum-Systems на Украине обеспечит поддержку БЛА и предоставит услуги по ремонту и техническому обслуживанию. Открытый на Украине Центр обслуживания, обучения, поддержки и логистики (SSTLC) обеспечит обучение операторов Государственной пограничной службы Украины.

Внешне БЛА Trinity Tactical напоминает уменьшенный аналог БЛА Vector. Размах крыла аппарата – 2,39 м, максимальная взлетная масса – 5,75 кг, максимальная продолжительность полета – более 90 мин., практический потолок – 4800 м, дальность действия в зоне прямой радиовидимости – 5-7,5 км. Trinity Tactical способен развивать крейсерскую скорость до 17 м/с, максимальная дальность полета – до 100 км. Переноска комплекта осуществляется в тактическом рюкзаке массой 13 кг. На перевод в боеготовое положение требуется около 2 мин. Передаваемые БЛА оснащены 61-мегапиксельной камерой Sony RGB.