Кто побеждает в битве дронов? Мы сравнили силы Украины и России (Телеграф, Украина)

Офицер ВСУ Касьянов: у Украины нет преимущества в битве дронов

Говорить о преимуществе Украины в битве дронов не приходится, пишет "Телеграф" со ссылкой на мнение блогера, офицера ВСУ Юрия Касьянова. Противостояние разворачивается сразу в шести зонах, и каждая из них по-своему важна. При этом преимущество у Киева есть только в одном из этих сегментов.

В то время как украинские дальнобойные БПЛА расширяют радиус нанесения своих ударов по РФ, доводя его до 1800 километров, российские пропагандисты заявляют о полном господстве Украины в битве дронов. "Телеграф" решил разобраться, как обстоит ситуация с БПЛА на передовой, и правда ли Украина выигрывает это сражение?

Дроны вместо снарядов

Российские пропагандисты пишут, что любая машина вынуждена останавливаться за 8-10 километров от передовой, откуда дальше приходится идти пешком. И это происходит из-за дронов ВСУ, охотящихся за любым транспортным средством за линией фронта. При этом в 2023-м году российская техника спокойно подъезжала на расстояние до 1 километра от передовой.

В результате русские испытывают проблемы со снабжением. Грузы приходится нести все эти километры пешком в руках. Пока летом на деревьях есть листва, это передвижения можно скрыть, однако осенью такие "караваны" окажутся под угрозой ударов украинских дронов.

При этом они не имеют возможности заменить такие пешие караваны другим способом доставки грузов. Враг имеет БПЛА типа "Мавики" и FPV-дроны, но ничего тяжелее бутылки с водой они доставить не могут.

Решение проблемы логистики своих войск пропагандисты видят в создании тяжелых БПЛА, способных доставлять грузы. То есть они признают, что устранить угрозу они не в состоянии.

По словам россиян, ВСУ фактически заменяет дронами артиллерийские снаряды, которые стоят заметно дороже беспилотников. Действительно, еще в конце 2023 года Владимир Зеленский сообщил о планах производства 1 миллиона дронов в 2024-м году, а в Минобороны заявили, что БПЛА частично заменят снаряды.

По подсчетам руководительницы проекта Victory Drones Марии Берлинской, для замены дронами снарядов потребуется примерно 3,5 миллионов беспилотников. Впрочем, в последнее время ВСУ получают все больше снарядов из разных источников.

Украина выигрывает битву дронов? Смотря где и как

Как отметил "Телеграфу" блогер, офицер ВСУ, и основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов, говорить о преимуществе Украины в битве дронов все же не приходится. Так, по его словам, с конца 2022-го года наша страна действительно резко нарастила производство и использование дронов на передовой, получив преимущество. Особенно это касается так называемых FPV-дронов, в использовании которых ВСУ стали настоящими первопроходцами.

"FPV-дрон с дальностью до 10 километров, управляемый оператором, во многом смог заменить гаубицы, минометы и ПТРК. Но и они имеют свои ограничения – это сильный ветер, дождь, снег, наконец ночь – не все дроны имеют приборы ночного видения. Но главное – важно количество FPV-дронов, которых в день нужны сотни", — подчеркнул Юрий Касьянов.

Массовость и системность применения дронов по словам собеседника "Телеграфа" должно обеспечить государство, с чем пока оно плохо справляется. Да, созданы Силы беспилотных систем Украины, но они отвечают за этот вид оружия только в ВСУ, а ведь есть ГУР, СБУ, Нацгвардия, Госпограслужба и другие подразделения. Нужна также унификация в производстве дронов.

"Сейчас дроны производят 200 компаний, что с одной стороны хорошо – "накрыть" такое количество производств ракетами, невозможно. С другой – в войсках сейчас десятки моделей дронов, а это усложняет обучение операторов, применение и эксплуатацию БПЛА. Возьмем к примеру переобучение на другую модель. Опытный оператор сможет это сделать за несколько часов, но в условиях боев это время на передовой надо найти, отыскать спокойное место для облета, и при этом существует риск аварии и утраты дрона", — говорит о минусах децентрализации производства дронов эксперт.

При этом Россия пошла по противоположному пути – там строят крупные заводы, которые собирают дроны централизованно. Это облегчает массовость производства БПЛА, обучение операторов и эксплуатацию. Но с другой стороны, делает производство более уязвимым перед ударами Украины. Как подчеркивает собеседник "Телеграфа", русские быстро учатся, но выбирают при этом часто противоположные стратегии.

В целом Юрий Касьянов оценивает битву дронов между Украиной и РФ на передовой сегодня в шести зонах:

·ближняя (глубина до 10 км) – противостояние ведется с помощью FPV-дронов, и если в 2023-м году Украина в этом сегменте доминировала, сейчас скорее можно говорить о паритете;

·средняя (глубина до 40-50 км) – в данном сегменте явно доминирует противник, благодаря наличию у него дронов "Ланцет", чего-то равноценного ему и в таких же количествах у Украины пока нет;

дальняя зона (более 1000 км) – если прежде Украине фактически нечего было противопоставить иранским "Шахедам", то теперь есть "Лютый", "Бобер" и другие. Но в сравнении с крупным производством в Елабуге, Украина производит крайне мало таких дронов, и именно тут нужна централизация производства для наращивания выпуска;

тяжелые дроны-бомбардировщики (10 км) – по словам Юрия Касьянова, тут преимущество на стороне Украины за счет дрона, прозванного "Баба Яга" — ничего подобного у россиян пока нет;

ближняя зона разведки (10-15 км) – осуществляется знаменитыми "свадебными" дронами типа Mavic, которые первыми начали использовать в ВСУ благодаря волонтерам. Но теперь их число примерно сравнялось и преимущества у Украины уже нет;

средняя зона разведки (100 км и больше) – в данном сегменте дроны представлены "Орланами" и "Supercam" у РФ, "Лелеками" и "SHARK" у Украины. В данном сегменте по словам Юрия Касьянова, преимущество также у РФ, что показали недавние удары по аэродромам Воздушных сил. Они наводились в том числе с помощью разведывательных "Орланов".

Как несложно подсчитать, по мнению собеседника "Телеграфа" из 6 сегментов "битвы дронов" явное преимущество Украина имеет только в одном – бомбардировочных дронах. Еще в двух сегментах ничья, а в трех (средние радиусы для ударных и разведывательных дронов, дальнобойные БПЛА) доминирует РФ.

И в этом случае серьезный вопрос – как защититься от применения дронов, на что есть несколько вариантов.

РЭБ против дронов – тут тоже паритет

По словам Юрия Касьянова, для защиты от БПЛА существуют несколько способов, но некоторые:

· дорогие — создание дронов-истребителей других беспилотников;

· дефицитные — уничтожение с помощью зенитных ракет;

· пока экзотичные — использование легких самолетов.

Поэтому наиболее массовым способом защиты остаются средства радиоэлектронной борьбы – РЭБ. Они позволяют перекрыть радиочастоту на которой ведется управление БПЛА или транслируется видео, что делает оператора "слепым", а дрон неуправляемым.

"Средства РЭБ производят также в основном децентрализовано и это во многом хорошо. Таким образом, производители перекрывают максимум частот, которые могут использоваться для управления дронами. При централизованном производстве нескольких моделей число таких частот ограниченно, и подавить их РЭБ куда проще", — объясняет Юрий Касьянов.

Эксперт в области РЭБ Анатолий Храпчинский подчеркнул "Телеграфу", что в России с 2014 года всерьез взялись за радиоэлектронную борьбу, создав отдельный род войск. И это дало свой результат, правда лишь в одном сегменте.

"Средства РЭБ в РФ предназначены под стратегические цели – глушить связь, навигационные системы, спутниковую связь, что делают довольно успешно. Но вот бороться с БПЛА, использующие коммерческий диапазон радиочастот, они не готовились. Правда Украина также централизованно изготавливала крупные комплексы РЭБ, а вот тактические, против дронов, не разрабатывались", — поясняет эксперт.

Но как акцентировал внимание "Телеграфа" Анатолий Храпчинский, Украина все же чаще и успешнее применяет средства РЭБ тактического уровня – для защиты транспорта, окопов. Также украинские разработки в среднем лучше российских.

"Дело в универсализме работы средств РЭБ – если у России такой комплекс может давить один диапазон радиочастот, то у нас несколько, еще и сигнализировать об ошибке в работе прибора. То есть украинские комплексы обеспечивают несколько лучшую защиту, чем скажем китайские, которых так много в РФ, что сказывается на ценах", — отметил собеседник "Телеграфа".

Без Китая не обойтись, так как дешево и много

Возвращаясь к вопросу роли поставок из Китая следует отметить, что последние практически доминируют на рынке FPV-дронов, сделав их производство массовым и дешевым. Так, по словам того же Юрия Касьянова средняя цена подобного БПЛА сегодня около 500-600 долларов. При условии же его улучшения и оборудования аппаратурой для ночных полетов или на большую дальность, ценник может вырасти до 1тысячи долларов. В целом же их использование может оказаться дешевле, чем снаряды, и в зависимости от назначения может стоить от 50 до 200 тысяч долларов.

По словам специалиста по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергея Бескрестнова с позывным Флеш, 100% российских FPV-дронов созданы из китайских запчастей. Также "значительная доля" комплектующих из КНР и в украинских беспилотниках.

По мнению того же Юрия Касьянова, доля КНР в украинских FPV-дронах минимум 90%, кроме некоторых деталей. При этом роль китайских комплектующих в российских дронах он оценивает куда ниже – примерно в 50%, поскольку россияне запустили производство многих деталей у себя.

Для РЭБ же примерно половина комплектующих поступают из Китая, считает Юрий Касьянов, остальное приходится на импорт с Запада, а также украинский софт и некоторые конструкторские решения.

Анатолий Храпчинский обращает внимание на то, что РЭБ, созданные из китайских комплектующих, обычно крайне примитивны и блокируют только один диапазон радиочастот. Яркими представителями таких "комплексов" являются российские комплексы РЭБ "Сания" и "Волнорез", провалившиеся на фронте. И это при том, что их цена составляет от 1 миллиона рублей или 40 тысяч долларов.

В то же время украинские производители РЭБ обычно диверсифицируют свои поставки, покупая детали и в КНР, и во всем остальном мире, подчеркивает Анатолий Храпчинский.

"Созданные на базе западных деталей комплексы РЭБ имеют более широкий диапазон работы, их можно улучшать, настраивать на разные частоты. В результате такие комплексы могут стоить до 1-2 миллионов гривен, более простые же подавляют один диапазон и стоят от 200 тысяч", — говорит собеседник "Телеграфа".

Тем временем российские дроны добрались уже до одной из стран НАТО. Их жертвой стала Румыния, на территории которой упал российский БПЛА "Шахед".

Автор: Никита Сини