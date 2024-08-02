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ТАСС

Захарова: РФ надеется, что Украина услышала аргументы Ватикана по урегулированию

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Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин
Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин.
Источник изображения: AP Photo/ Antonio Calanni

Официальный представитель МИД РФ уточнила, что Москва готова к взаимодействию со всеми, "кто стремится способствовать мирному урегулированию украинского кризиса с учетом известных интересов России и существующих реалий"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Москва надеется, что Киев после визита государственного секретаря (главы правительства) Ватикана кардинала Пьетро Паролина услышал его аргументы о несостоятельности "формулы Зеленского" и обязательном участии России в урегулировании. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Признавая несостоятельность так называемой формулы Зеленского и настаивая на обязательном участии России в обсуждении вопросов мирного урегулирования, Паролин озвучил то, что с самого начала было очевидно любому здравомыслящему человеку: без Москвы и учета ее мнения невозможно достичь долгосрочного и справедливого мира", - указала дипломат. "Остается только надеяться, что аргументы кардинала были услышаны", - добавила она.

Захарова уточнила, что, "по состоянию на сегодняшний день, официальных запросов относительно визита в Россию Паролина к Москве не поступало". "Диалог с Ватиканом продолжается, - подчеркнула официальный представитель дипведомства. - Наша страна готова к взаимодействию со всеми, кто стремится способствовать мирному урегулированию украинского кризиса с учетом известных интересов России и существующих реалий".

Заявления Паролина, как отметила Захарова, "в целом идут в русле посреднической линии Ватикана". "С учетом значимости фигуры госсекретаря в иерархии Римско-католической церкви, безусловно, со всей серьезностью подходим к его высказываниям, рассматривая их как официальную позицию Святого Престола", - акцентировала внимание дипломат.

Она указала, что с самого начала украинского кризиса "Ватикан занимает нейтральную и сбалансированную позицию, выражая готовность оказать любое возможное содействие для достижения мира и прекращения боевых действий". Российская сторона "всегда со вниманием и уважением относилась к миротворческой инициативе Папы Римского Франциска, в отличие от Владимира Зеленского, который еще совсем недавно в грубой форме отвергал посредничество Святого Престола", заключила официальный представитель МИД РФ. 

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