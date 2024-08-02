Ростех разработал усилители сигнала для спутника связи "Экспресс-РВ"

Новые высокоэффективные лампы бегущей волны дополняют линейку уже существующих изделий такого типа для систем космического назначения, сообщили в пресс-службе госкорпорации

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) разработал лампу бегущей волны для усиления мощности сигнала перспективных спутников "Экспресс-РВ", сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.

"Разработанные инженерами "Росэлектроники" новые высокоэффективные лампы бегущей волны дополняют линейку уже существующих изделий такого типа для систем космического назначения. Новинка отличается от предыдущих модификаций улучшенными характеристиками. Так, ее вес - менее 1,2 кг, она имеет компактные габариты, а срок службы составляет 150 тысяч часов. В изделии применяются только отечественные комплектующие", - рассказали в Ростехе.

Лампа бегущей волны (ЛБВ) - один из элементов всех спутников связи, который может увеличить мощность сигнала в сотни тысяч раз, пояснили в Ростехе. ЛБВ для космического аппарата "Экспресс-РВ" имеет двуханодное управление, что позволяет более гибко настраивать изделие и регулировать его режимы питания в более широком диапазоне.

Аппарат создан специалистами входящего в "Росэлектронику" НПП "Алмаз". По словам гендиректора НПП Михаила Апина, впервые образец новой ЛБВ представят на объединенной экспозиции холдинга на форуме "Армия-2024".

"ЛБВ для космического аппарата "Экспресс-РВ" стала еще одним устройством в нашей линейке современных высокоэффективных отечественных бортовых ламп. Прибор полностью совместим с другой продукцией НПП "Алмаз" для космоса, такой как элементы СВЧ-трактов - переключатели и переходы", - приводятся в сообщении Ростеха слова Апина.