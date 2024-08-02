Швейцария анонсировала проведении канадской конференции по Украине

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Швейцарии Виола Амхерд, Владимир Зеленский, президент Чили Габриэль Борич и премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступают на пресс-конференции по итогам саммита мира в Швейцарии, 16 июня 2024 года.

Швейцарский президент Виола Амхерд отметила, что ранее было принято решение продолжить работу по темам ядерной и продовольственной безопасности, а также по гуманитарным вопросам

ЖЕНЕВА, 1 августа. /ТАСС/. Канада намерена провести конференцию по гуманитарным вопросам в продолжение швейцарского форума по Украине, который прошел в июне в Бюргенштоке. Об этом сообщила президент Швейцарии Виола Амхерд в интервью радиостанции SRF.

"В конференции в Бюргенштоке приняли участие многие государства, и нам удалось выпустить итоговую декларацию. Было принято решение продолжить работу по трем темам: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарные вопросы. По этим темам в будущем пройдут небольшие конференции. Канада уже официально выразила готовность провести конференцию по гуманитарным вопросам", - сказала она. Президент добавила, что Швейцария продолжит работать над тем, чтобы была организована новая "большая конференция" по Украине.

Ранее глава департамента международной безопасности Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Габриэль Люхингер заявил, что следующая конференция по Украине, подобная форуму в швейцарском Бюргенштоке, с большой вероятностью пройдет не в европейской стране.

Конференция по Украине проводилась 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке по инициативе украинской стороны. Итоговое коммюнике форума не подписал целый ряд стран, в том числе Армения, Бразилия, Индия, ОАЭ, Саудовская Аравия и ЮАР. Россия не была приглашена в Бюргеншток. Отсутствовали делегации большинства членов ООН. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, конференция обернулась полным фиаско, подобные "сходки" не могут служить основой для устойчивого мира.