Войти
ТАСС

Швейцария анонсировала проведении канадской конференции по Украине

262
0
0
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Швейцарии Виола Амхерд, Владимир Зеленский, президент Чили Габриэль Борич и премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступают на пресс-конференции по итогам саммита мира в Швейцарии, 16 июня 2
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Швейцарии Виола Амхерд, Владимир Зеленский, президент Чили Габриэль Борич и премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступают на пресс-конференции по итогам саммита мира в Швейцарии, 16 июня 2024 года.
Источник изображения: © AFP 2024 MICHAEL BUHOLZER

Швейцарский президент Виола Амхерд отметила, что ранее было принято решение продолжить работу по темам ядерной и продовольственной безопасности, а также по гуманитарным вопросам

ЖЕНЕВА, 1 августа. /ТАСС/. Канада намерена провести конференцию по гуманитарным вопросам в продолжение швейцарского форума по Украине, который прошел в июне в Бюргенштоке. Об этом сообщила президент Швейцарии Виола Амхерд в интервью радиостанции SRF.

"В конференции в Бюргенштоке приняли участие многие государства, и нам удалось выпустить итоговую декларацию. Было принято решение продолжить работу по трем темам: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарные вопросы. По этим темам в будущем пройдут небольшие конференции. Канада уже официально выразила готовность провести конференцию по гуманитарным вопросам", - сказала она. Президент добавила, что Швейцария продолжит работать над тем, чтобы была организована новая "большая конференция" по Украине.

Ранее глава департамента международной безопасности Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Габриэль Люхингер заявил, что следующая конференция по Украине, подобная форуму в швейцарском Бюргенштоке, с большой вероятностью пройдет не в европейской стране.

Конференция по Украине проводилась 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке по инициативе украинской стороны. Итоговое коммюнике форума не подписал целый ряд стран, в том числе Армения, Бразилия, Индия, ОАЭ, Саудовская Аравия и ЮАР. Россия не была приглашена в Бюргеншток. Отсутствовали делегации большинства членов ООН. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, конференция обернулась полным фиаско, подобные "сходки" не могут служить основой для устойчивого мира. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Бразилия
Индия
Канада
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
Украина
Швейцария
ЮАР
Компании
ООН
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.08 09:54
  • 3077
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.08 03:48
  • 558
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 02.08 01:30
  • 0
Ответ на "Израиль и Польша – поджигатели войны"
  • 02.08 00:43
  • 0
Ответ на "Украина хочет мира: с чего бы вдруг?"
  • 01.08 18:43
  • 178
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 01.08 18:10
  • 10
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 01.08 15:07
  • 0
Израиль и Польша – поджигатели войны
  • 01.08 15:06
  • 0
Украина хочет мира: с чего бы вдруг?
  • 01.08 14:04
  • 43
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 01.08 02:41
  • 1
Российская «Гербера» подключилась к украинской 4G-сети и передала видео оператору
  • 31.07 22:28
  • 1353
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 31.07 19:09
  • 0
Ответ на "США втягивают Японию в западные военные блоки"
  • 31.07 18:49
  • 0
Ответ на "Передаваемые Киеву истребители F-16 оснастят американскими ракетами и бомбами"
  • 31.07 15:49
  • 1
Чемезов: ОКБ Сухого работает над внедрением в состав вооружения Су-57 беспилотников
  • 31.07 12:27
  • 1
И в Арктике стратегия США – прибрать к своим рукам побольше всех ресурсов