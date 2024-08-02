ВС РФ отработали получение боеприпасов в ходе учений тактических ядерных сил

Личный состав Вооруженных сил России (ВС РФ) отработал получение учебных боеприпасов, выход в назначенные районы в рамках третьего этапа учений тактических ядерных сил. Об этом сообщает 1 августа Минобороны РФ.

Отмечается, что в учениях были задействованы Южный и Центральный военные округа. Также был привлечен личный состав ВКС РФ.

«В рамках третьего этапа учения нестратегических ядерных сил личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов и задействованных подразделений авиации Воздушно-космических сил отработал вопросы получения специальных учебных боеприпасов, выхода в назначенные районы <...>», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

В ходе учений тактических ядерных сил ВС РФ также приступили к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения.

Третий этап учений нестратегических ядерных сил начался в среду, 31 июля. В Минобороны РФ заявили, что он направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия к реализации задач.

Второй этап учений нестратегических ядерных сил проходил в июне. Его целью было поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

Первый этап учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия проходил с 21 мая. Ракетные соединения Южного военного округа отработали задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению пусков.