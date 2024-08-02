Кабмин Украины предложил увеличить расходы на оборону

ЦАМТО, 1 августа. Правительство Украины предлагает увеличить бюджетные расходы на оборону и безопасность на 495,3 млрд. гривен (более 12 млрд. долл.).

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил депутат Верховной рады Алексей Леонов.

По его словам расходы на оборону в 2025 году возрастут до 2 трлн. 227 млрд. гривен (более 54,3 млрд. долл.), а в 2026 году снизятся до 1 трлн. 627 млрд. гривен (более 39,6 млрд. долл.), в 2027 году – до 1 трлн. 533 млрд. гривен (около 38 млрд. долл.).

"Цифры могут изменяться в зависимости от ситуации на фронте и активности боевых действий... Правительство предлагает (в этом году – ред.) увеличить бюджетные расходы на оборону на 495,3 млрд. гривен (более 12 млрд. долл.)", – сказал А.Леонов в эфире телеканала "Рада".

По его словам, сейчас каждый день войны Украине обходится в среднем в 5,6 млрд. гривен (более 136 млн. долл.).

В свою очередь, премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что ресурсы на оборону остаются ключевым вопросом, ВСУ нуждается в дополнительных 500 млрд. гривен (12,2 млрд. долл.).

"Три четверти этой суммы будет получено из-за увеличения внутренних заимствований, а также перевыполнения доходов госбюджета, в том числе за счет детенизации экономики. Одна четвертая из этой суммы – это пересмотр налогов", – написал Д.Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Ранее Кабмин Украины предложил парламенту утвердить источники дополнительных поступлений госбюджета на текущий год для финансирования военных расходов в размере 500 млрд. гривен (более 12,2 млрд. долл.), внеся изменения в закон о госбюджете этого года и налоговый кодекс с предложениями по увеличению бюджетных поступлений.

Как отмечает "РИА Новости", по данным из открытых источников, общие расходы госбюджета на 2024 год составляют 3,355 трлн. гривен (81,6 млрд. долл.), из них на оборону – 1,685 трлн. гривен (более 40,9 млрд. долл.). Трудности с финансированием военного бюджета вынудили Кабмин использовать средства, предназначенные для денежного обеспечения военных, на закупку оружия в первом квартале 2024 года. Как отмечала в июне председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, до конца года в бюджете из-за этого образуется дыра в 5 млрд. гривен (122 млн. долл.).