Times: Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов

ЦАМТО, 1 августа. Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов, сообщает газета Times со ссылкой на источники.

"Шесть истребителей были поставлены на Украину из Нидерландов", – цитирует "РИА Новости" газету Times.

По данным издания, в скором времени Украина получит новую партию F-16 от Дании.

Ранее в среду агентство Блумберг сообщило со ссылкой на свои источники, что первая "небольшая" партия истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. По данным британской газеты Telegraph, украинские пилоты уже совершили первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.

Прим. ЦАМТО: официального подтверждения факта передачи Украине первой партии F-16 пока не имеется.