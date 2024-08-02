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ЦАМТО

Times: Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов

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Истребители F-16 ВВС Нидерландов
Истребители F-16 ВВС Нидерландов.
Источник изображения: AP Photo/ Mindaugas Kulbis

ЦАМТО, 1 августа. Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов, сообщает газета Times со ссылкой на источники.

"Шесть истребителей были поставлены на Украину из Нидерландов", – цитирует "РИА Новости" газету Times.

По данным издания, в скором времени Украина получит новую партию F-16 от Дании.

Ранее в среду агентство Блумберг сообщило со ссылкой на свои источники, что первая "небольшая" партия истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. По данным британской газеты Telegraph, украинские пилоты уже совершили первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.

Прим. ЦАМТО: официального подтверждения факта передачи Украине первой партии F-16 пока не имеется.

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