ВВС Анголы получили первый самолет ВТА C-295

ЦАМТО, 1 августа. Командование ВВС Анголы получило первый (из трех заказанных в 2022 году) самолет ВТА C-295 компании Airbus Defence and Space.

Новые самолеты предназначены для выполнения широкого спектра задач.

Как сообщает Infodefensa.com, самолет С-295 был сфотографирован 23 июля в Гандо (Гран-Канария) во время перелета с предприятия Airbus в Сан-Пабло (Севилья) в Анголу.

Первый самолет С-295, переданный ВВС Анголы, предназначен для выполнения задач перевозки войск и грузов, десантирования, поддержки гуманитарных миссий.

ВВС Анголы уже эксплуатируют два самолета C-212 компании Airbus Defence & Space. Поставка C-295 позволит расширить возможности воздушных перевозок, которые в настоящее время обеспечиваются советскими / российским Ан-26, Ан-32 и Ан-72.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2022 года Airbus Defence & Space заключила с ВВС Республика Ангола контракт на поставку трех самолетов ВТА C-295. Два самолета будут специально оборудованы для ведения разведки на море, а один – для транспортных задач. Сроки и стоимость поставки не раскрывались. Подписав контракт, ВВС Анголы стали 38-м покупателем самолета C-295.

Два C-295, сконфигурированные как самолеты морской разведки (MSA), будут играть ключевую роль при контроле границ, проведении поисково-спасательных операций, противодействии незаконному промыслу, поддержке операций по ликвидации последствий стихийных бедствий. Они будут оснащены разработанной Airbus интегрированной тактической системой управления (FITS), а также современными средствами обнаружения. Все три самолета получат последнюю версию комплекса авионики Collins Aerospace Pro Line Fusion.