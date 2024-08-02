ВС РФ отработали мероприятия в рамках учений нестратегических ядерных сил

Речь идет о получении специальных учебных боеприпасов, выходе в назначенные районы и снаряжении ракет-носителей и авиационных средств поражения, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Личный состав Вооруженных сил (ВС) РФ отработал получение учебных боеприпасов и выход в назначенные районы в рамках третьего этапа учений нестратегических ядерных сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках третьего этапа учения нестратегических ядерных сил личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов и задействованных подразделений авиации Воздушно-космических сил отработал вопросы получения специальных учебных боеприпасов, выхода в назначенные районы и приступил к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения", - сообщили там.