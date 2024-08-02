Турция не ожидает прекращения огня на Украине до выборов в США

Глава МИД республики Хакан Фидан отметил, что каждая сторона начала "видеть свои лимиты"

СТАМБУЛ, 1 августа. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан не ожидает достижения договоренностей о прекращении огня на Украине до завершения выборов в США.

"До завершения выборов в США на фронте возможно замедление, но я не уверен, что может быть достигнуто официальное прекращение огня. Эта война продолжается уже 2,5 года. Каждый начал видеть свои лимиты. Стало ясно, как далеко можно зайти без применения ядерного оружия. Сейчас будет вестись учет [возможностей]", - заявил он газете Sabah.

В Турции неоднократно говорили, что продолжат усилия по урегулированию украинского конфликта, проводя переговоры со сторонами. В Анкаре также предлагали Турцию в качестве площадки для переговоров между РФ и Украиной по подобию стамбульских, заявляя о готовности стать на них посредником.

В марте 2022 года в Стамбуле состоялись переговоры между РФ и Украиной, которые завершились достижением договоренностей по урегулированию конфликта, однако украинская сторона впоследствии отказалась от их выполнения.