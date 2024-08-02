Войти
ТАСС

Минобороны заявило, что ВСУ потеряли за июль более 60 тыс. военнослужащих

270
0
0
Источник изображения: Алексей Коновалов/ ТАСС

Больше всего потерь зафиксировано в период с 20 по 31 июля, следует из данных российского оборонного ведомства

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за июль потеряли в зоне специальной операции более 60 тыс. военнослужащих, следует из сводок Министерства обороны России.

С 1 по 5 июля потери ВСУ составили до 9 875 военных на всех направлениях, с 6 по 12 июля - до 14 070, с 13 по 19 июля - до 13 075, с 20 по 31 июля - до 23 610.

Таким образом, общие потери Киева за июль составили до 60 630 военнослужащих. В среднем ежедневные потери противника составляют около 2 тыс. человек, наиболее интенсивные направления - зоны ответственности российских группировок "Юг" и "Запад". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.08 09:54
  • 3077
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.08 03:48
  • 558
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 02.08 01:30
  • 0
Ответ на "Израиль и Польша – поджигатели войны"
  • 02.08 00:43
  • 0
Ответ на "Украина хочет мира: с чего бы вдруг?"
  • 01.08 18:43
  • 178
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 01.08 18:10
  • 10
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 01.08 15:07
  • 0
Израиль и Польша – поджигатели войны
  • 01.08 15:06
  • 0
Украина хочет мира: с чего бы вдруг?
  • 01.08 14:04
  • 43
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 01.08 02:41
  • 1
Российская «Гербера» подключилась к украинской 4G-сети и передала видео оператору
  • 31.07 22:28
  • 1353
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 31.07 19:09
  • 0
Ответ на "США втягивают Японию в западные военные блоки"
  • 31.07 18:49
  • 0
Ответ на "Передаваемые Киеву истребители F-16 оснастят американскими ракетами и бомбами"
  • 31.07 15:49
  • 1
Чемезов: ОКБ Сухого работает над внедрением в состав вооружения Су-57 беспилотников
  • 31.07 12:27
  • 1
И в Арктике стратегия США – прибрать к своим рукам побольше всех ресурсов