Больше всего потерь зафиксировано в период с 20 по 31 июля, следует из данных российского оборонного ведомства

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за июль потеряли в зоне специальной операции более 60 тыс. военнослужащих, следует из сводок Министерства обороны России.

С 1 по 5 июля потери ВСУ составили до 9 875 военных на всех направлениях, с 6 по 12 июля - до 14 070, с 13 по 19 июля - до 13 075, с 20 по 31 июля - до 23 610.

Таким образом, общие потери Киева за июль составили до 60 630 военнослужащих. В среднем ежедневные потери противника составляют около 2 тыс. человек, наиболее интенсивные направления - зоны ответственности российских группировок "Юг" и "Запад".