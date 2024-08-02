ВМФ России завершил учения по применению сил флотов и Каспийской флотилии

Объединения и соединения Военно-Морского Флота (ВМФ) России, участвовавшие в плановых учениях в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии, приступили к свертыванию сил. Об этом 1 августа сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что в ближайшее время экипажи кораблей, выполнявших учебно-боевые задачи по предназначению, вернутся в пункты постоянного базирования.

«В соответствии с имеющимися результатами выполнения поставленных перед силами флотов и флотилии задач считаю, что цель учения достигнута. Главным штабом Военно-Морского Флота будет проведен подробный анализ действий надводных сил, морской авиации и береговыми частями в рамках комплексных мероприятий боевой подготовки», — сообщил главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Александр Моисеев.

Всего к участию в учении привлеклись около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, свыше 20 тыс. военнослужащих и лиц из числа гражданского персонала частей и соединений. В течение нескольких дней экипажами кораблей, частей морской авиации и береговых войск трех флотов и Каспийской флотилии было выполнено свыше 300 боевых упражнений с практическим применением оружия. В том числе — зенитные ракетные стрельбы, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным учебным целям.

В рамках учений органами управления флотов и Каспийской флотилии отработано взаимодействие с другими силовыми ведомствами и федеральными органами исполнительной власти при проведении тренировок по организации обороны пунктов базирования, пресечению незаконной деятельности в море, организации спасания на воде и иных комплексных мероприятиях.

Главной целью учений являлась проверка действий органов военного управления Военно-Морского Флота всех уровней, а также готовности экипажей кораблей, частей морской авиации и береговых войск ВМФ России к выполнению задач по предназначению.

Накануне, 31 июля, силы Балтийского флота выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения условного противника. Экипажи малого противолодочного корабля «Алексин» и ракетных катеров «Димитровград» и «Моршанск» разыграли артиллерийский бой с надводными кораблями и отработали ведение боя с одиночным кораблем и средствами воздушного нападения.

Экипаж ракетного корабля «Татарстан» Каспийской флотилии Военно-Морского Флота России отработал уничтожение диверсантов противника в ходе начавшихся 31 июля плановых учений. По словам военнослужащих, в рамках учений условия максимально приближены к боевым и позволяют лучше освоить свои функции, а также опробовать в действии необходимую технику.

За день до этого в Минобороны РФ сообщили о начале проведения плановых учений ВМФ в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов и зоне ответственности Каспийской флотилии. К участию в мероприятиях привлекаются около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, свыше 20 тыс. военных и гражданских служащих.