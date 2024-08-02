Сумма исков Минобороны к Военно-строительной компании превысила 9 млрд рублей

Ведомство требует выплатить неустойки по госконтрактам, взыскать стоимость завышения работ или задолженности

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Общая сумма исков Минобороны о взыскании средств с Военно-строительной компании (ВСК) за семь месяцев 2024 года превысила 9 млрд рублей, что в 20 раз больше, чем за весь 2023 год, следует из материалов Арбитражного суда Москвы, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Согласно данным суда, в июле российское военное ведомство подало в суд 27 исков на общую сумму 554,4 млн рублей. Минобороны требует выплатить неустойки по государственным контрактам, взыскать стоимость завышения работ или задолженности. Ранее были поданы иски на 8,48 млрд рублей.

Таким образом, за семь месяцев сумма исков от министерства к ВСК составила 9,03 млрд рублей, что в 20 раз больше, чем за весь 2023 год - 441,3 млрд рублей.

Министерство обороны регулярно подает иски о взыскании различных сумм с публично-правовой компании "Военно-строительная компания" в Арбитражный суд Москвы. Но в 2024 году их количество возросло, особенно заметно это в мае (17 исков на 1,1 млрд рублей) и июне (23 иска на 6,8 млрд рублей).

Согласно данным на сайте ВСК, в компанию входят предприятия и организации разных форм собственности, которые выполняют задачи в интересах Вооруженных сил РФ на всей территории страны. Вертикально выстроенную систему управления ВСК возглавляют департамент строительства Минобороны и федеральное казенное предприятие "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ".

В июле экс-глава ВСК Андрей Белков был арестован по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа на поставку, монтаж и пусконаладку томографа при реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте в Москве. Обвинения предъявлены по п. "б" ч. 2 ст. 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия).