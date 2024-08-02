Китай и Россия в Совбезе ООН осуждают действия Израиля, США и Великобритания поддерживают его

ООН (Нью-Йорк). 1 августа. ИНТЕРФАКС - Китай, Россия и ряд других стран в Совете безопасности ООН осудили убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, в то время как США и Великобритания выступили в поддержку Израиля.

"Этот акт был вопиющей попыткой саботировать мирные усилия. Китай призывает Израиль завершить все свои военные операции в Газе и немедленно прекратить коллективное наказание населения Газы", - заявил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун.

В свою очередь первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил мнение, что убийство Хании "наносит серьезный удар, прежде всего, по посредническим переговорам между ХАМАС и Израилем, направленным на прекращение огня в Газе".

"Подобные попытки втянуть Иран в региональную конфронтацию дестабилизируют и без того накаленную до предела атмосферу в регионе. Порочная практика точечных ликвидаций видных политических и военных деятелей ставит Ближний Восток на грань общерегиональной войны", - отметил Полянский.

Тем временем постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что убийство Хании не могло произойти без одобрения США.

"Нельзя упускать из виду ответственность Соединенных Штатов как их (Израиля - ИФ) стратегического союзника и главных сторонников израильского режима в регионе за это ужасное преступление", - заявил он.

По его мнению, Израиль убийством Хании также преследовал политическую цель, направленную на "срыв первого дня работы нового правительства Исламской Республики Иран, которое ставит во главу угла укрепление мира и стабильности в регионе, а также расширение сотрудничества и конструктивного взаимодействия с международным сообществом".

Постпред отметил, что Тегеран последовательно проявляет максимальную сдержанность, но оставляет за собой право на решительный ответ. Он также призвал Совет безопасности ООН осудить Израиль и наказать его санкциями.

"Совет безопасности должен предпринять незамедлительные шаги для привлечения Израиля к ответственности за эти акты агрессии. Это включает в себя рассмотрение вопроса о введении санкций и других мер, необходимых для предотвращения дальнейших нарушений и для того, чтобы дать понять, что международное сообщество не потерпит злонамеренных действий Израиля", - заявил он.

В свою очередь глава представительства Ливана при ООН Хади Хашем предупредил Совет безопасности ООН, что конфликт на Ближнем Востоке будет иметь глобальные последствия.

"Истинная цель Израиля - продлить и усилить военные действия, и есть ирония в том, что убийца десятков тысяч детей в Газе проливает слезы по детям оккупированных сирийских Голан", - заявил Хашем.

Он также призвал международное сообщество предотвратить начало регионального конфликта.

"То, что начинается на Ближнем Востоке, распространится на весь мир", - отметил он.

Между тем заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд заявил, что "Соединенные Штаты не знали о предполагаемой смерти лидера ХАМАС Исмаила Хании и не были причастны к ней".

При этом он призвал Совет безопасности ООН поддержать "право Израиля защищать себя от нападений" со стороны таких групп, как "Хезболла".

Он выступил за привлечение Ирана к ответственности за поддержку таких группировок, а также за предполагаемые нарушения международного права.

С подобным призывом выступила и постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд. Она заявила, что Соединенное королевство решительно поддерживает Израиль и его "право на самооборону в соответствии с международным гуманитарным правом".

"Мы неоднократно заявляли в этом совете о роли Ирана в дестабилизации региона, используя своих доверенных лиц, включая ливанскую "Хезболлу" и йеменских хуситов. Это должно прекратиться", - добавила она.

Заместитель представителя Израиля в ООН Джонатан Миллер призвал Совет безопасности осудить Иран за поддержку регионального терроризма и усилить санкции в отношении Тегерана.

"Иран - это не просто спонсор терроризма, это та самая машина, приводящая в движение двигатель смерти и разрушений, которая угрожает всем нам", - сказал он.

"Мы призываем международное сообщество привлечь Тегеран к ответственности за его преступления", - добавил Миллер.