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Глава Минобороны поздравил военных и ветеранов с Днем тыла ВС РФ

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Источник изображения: Фото: t.me/mod_russia

Белоусов подчеркнул важную роль бойцов тылового обеспечения в СВО

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем тыла ВС РФ. Сообщение было опубликовано 1 августа на сайте МО РФ.

«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые специалисты служб материально-технического обеспечения армии и флота! Дорогие ветераны! 1 августа 2024 года отмечается День тыла Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в тексте сообщения.

Белоусов отметил, что в годы Великой Отечественной войны благодаря тыловикам вопросы жизнеобеспечения армии и доставки вооружения решались оперативно и своевременно. Он также подчеркнул «высокую ответственность, профессионализм и верность долгу» специалистов материально-технического обеспечения в наше время, которые вносят весомый вклад в достижение целей СВО, а также защищают интересы России.

«Поздравляю военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов с праздником! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов на благо Родины!» — указал Белоусов.

Ранее, 28 июля, президент России Владимир Путин открыл Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Верховного главнокомандующего на невском рейде встретил главком ВМФ адмирал Александр Моисеев. После этого Путин и Моисеев вместе с министром обороны РФ Андреем Белоусовым вышли на катере от Комендантской пристани и обошли парадные линии боевых кораблей на Неве, в том числе иностранных.

Кроме того, для участия в параде в честь Дня ВМФ в Россию прибыл командующий Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ху Чжунмин.


День Военно-морского флота — праздник моряков и офицеров, защищающих интересы России в море, ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2006 году Путин закрепил эту дату в качестве официального праздника ВМФ.

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