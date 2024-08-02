"Сербия активизирует свой пророссийский курс" (Defence24, Польша)

Эксперт по Балканам Рекщч: в Сербии активизировались пророссийские настроения

Сербия является кандидатом в ЕС. Вучич пытается представить ее в качестве моста между Западом и Россией. Однако за последние годы в стране усилились пророссийские настроения, заявила Defence24 эксперт по Балканам Магдалена Рекщч. Теперь сербы говорят об оппозиции Восток – Запад. И при этом превозносят все российское.

Доктор наук Роберт Чульда (Robert Czulda) беседует с экспертом по Балканам XX-XXI веков профессором Лодзинского университета Магдаленой Рекщч (Magdalena Rekść) об изменениях, произошедших за последние два года во внутренней и внешней политике Сербии.

(…)

Defence24: С момента нашего последнего разговора о Сербии и ее политике прошло ровно два года. Что изменилось за это время в области внутренней политики страны?

Магдалена Рекщч: С одной стороны, можно сказать, что произошло очень много событий, хотя в то же время мы являемся свидетелями продолжения политических процессов, некоторые из которых сейчас обострились. В декабре 2023 года в Сербии прошли парламентские выборы, которые были объединены с выборами в местные органы власти.

(…)

– А как в Сербии обстоят дела с пророссийскими партиями?

– Долгое время считалось, что эти группировки представляют собой политический планктон. В Сербии имеется семь русских партий. Это связано с тем, что в этой стране много политических объединений, представляющих различные меньшинства. Так, например, в Сербии есть словацкая, венгерская, боснийская, албанская партии. Есть даже партия греков, хотя по данным переписи в Сербии ни одного грека нет.

(…)

Согласно переписи 2022 года, русских в Сербии было около 10 тысяч, однако, чтобы иметь право участвовать в таком исследовании в этой стране нужно прожить не менее года, то есть переписью были охвачены не все. Сегодня, по имеющимся оценкам, в Сербии проживает 100-150 тысяч русских. Но сколько их там на самом деле, никто не знает. Многие русские приезжают и уезжают. Среди них есть как сторонники Путина, которые переводят бизнес в Сербию, чтобы избежать санкций, так и противники Кремля, которые в нейтральной Сербии могут вести оппозиционную деятельность.

– Это все-таки не так много. По-моему, учитывая столь скромные цифры, никакой разумной причины для существования целых семи русских партий нет?

– Это целенаправленная политика Вучича. Партиям меньшинства не нужно преодолевать избирательный порог. Примером может служить упомянутая Русская партия (РС, "Руска Странка"), которая имеет свои офисы в каждом крупном городе и работает очень активно. В их штабах висят большие фотографии Путина. Но в ее избирательных списках вообще нет русских фамилий. Только сербские. Как я уже сказала, это сознательная политика Вучича, который таким образом хочет отобрать хотя бы часть голосов тех избирателей, кто мог бы проголосовать за какие-то другие пророссийские крайне правые партии. Примером могут служить выборы 2023 года, когда в парламент не вошли две такие группировки. Обе пророссийские, и обе находились в оппозиции к Вучичу.

– Давайте остановимся на международной теме. Как сейчас формируется внешняя политика и политика безопасности Сербии?

– Официально Вучич заявляет о нейтральной позиции по отношению к конфликту Украины с Россией. Формально Сербия является кандидатом в Евросоюз. Напомним, что, придя к власти в 2012 году, Вучич утверждал, что Сербия — это мост между Западом и Россией и обещал, что в качестве члена Европейского союза Сербия могла бы еще эффективнее играть роль посредника между Москвой и Брюсселем. Теперь эта же команда транслирует нарративы об оппозиции Восток-Запад. При этом подчеркивается, что все российское — лучшее. Российская продукция является синонимом роскоши и наилучшего качества. Утверждается, что она лучше западных продуктов. Превозносится российская косметика, вакцины против Covid-19, пищевые добавки и даже дезинфицирующие средства. Эта тенденция заметно усиливается.

Сами сербы утверждают, что они хорошо информированы, потому что имеют доступ как к западному, так и к русскому контенту. Однако, если мы посмотрим на дискурс в СМИ, мы увидим там четкую антизападную, а значит, пророссийскую и прокитайскую направленность. Каналы Happy TV и Pink TV почти полностью пророссийские. В целом в СМИ преобладает нарратив о том, что Россия защищается, а военный конфликт спровоцировала НАТО. Интересно, что многие сербы не видят разницы между ЕС и НАТО. Некоторые даже уверены, что Сербию бомбил ... Евросоюз.

Все чаще можно услышать голоса сербских интеллектуалов, которые советуют держаться подальше от Запада. Многие из них даже считают, что Сербии будет полезно культурное и социальное сближение с Россией. Подтверждением данной тенденции является, в частности, ассортимент сербских книжных магазинов: в Сербии выходит все больше книг на эту тему. Например, в последнее время опубликованы труды со следующими характерными названиями: "Россия-Запад. Тысяча лет войны", "Сербия и Россия" или "Путин и Россия в борьбе за мир". Недавно вышла книга "Война началась на Майдане".

В 2022 году в Сербии стало модно рисовать на стенах буквы Z. На улицах сербских городов часто встречались люди в футболках с этим символом. Их было очень легко купить. Сейчас этих символов меньше, но это связано не с изменением отношением к России и ее спецоперации, а с недолговечностью любой моды. Многие из этих символов были закрашены сербскими прозападными активистами в желто-синие цвета.

(…)

– Насколько за последние два года изменилось политика в отношении Запада?

– Вучич умеет разговаривать с Западом. Немаловажно, что он хорошо говорит по-английски. Запад видит в нем политика, который для "внутреннего употребления" продвигает популистские лозунги, но на самом деле с ним можно иметь дело. У себя в стране он изображает из себя националиста, а в Брюсселе действует как прагматик. Это отличает его, например, от премьер-министра Косово Альбина Курти, которого Запад воспринимает как шовиниста и радикала, в том числе и сфере международных отношений. В сербских городах видны результаты инвестиций ЕС, но что с того, если в средствах массовой информации расхваливают китайские проекты.

(…)

– В СМИ появилась информация о том, что Сербия продает оружие Украине. В этом что-то есть?

– В контексте сербско-российских отношений, о которых мы говорили, эта тема чрезвычайно интересна. Сербия имеет хорошо развитую оружейную промышленность и является балканским лидером в этой области. Мало кто обратил внимание на встречу Вучича и Зеленского в Афинах в августе 2023 года на полях масштабного форума, в котором приняли участие лидеры одиннадцати балканских стран, а также представители ЕС и президент Украины. Мы не знаем, о чем они говорили и о чем договорились. Политики не раскрыли подробностей своих переговоров. Высказываются предположения, что Зеленский прижал Вучича к стене и пригрозил признать независимость Косово.

Продажа сербского оружия Киеву на первый взгляд может показаться чем-то неожиданным, но стоит напомнить, что Сербия поставляет оружие как Армении, так и Азербайджану. В данной сфере Белград придерживается прагматического и чисто делового подхода. Сам Вучич объяснял своему народу, что Сербия никогда не продавала оружие ни Москве, ни Киеву и что оно якобы попало на Украину через третьи страны.

Автор: Роберт Чульда (Robert Czulda)