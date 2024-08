Запланированы тренировки расчетов комплексов «Искандер-М» и пилотов ВКС

Учения нестратегических ядерных сил призваны показать, что у России уже сейчас есть ответ на планы США по размещению ракет средней и меньшей дальности в Европе, считают опрошенные «Известиями» эксперты. В среду начался третий этап маневров. В ходе него тренировки проведут расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» Южного и Центрального военных округов, а также пилоты самолетов ВКС. Одновременно в разных акваториях продолжаются учения трех флотов и Каспийской флотилии.

В среду, 31 июля, начался третий этап учений нестратегических ядерных сил, в ходе которого будет отработана подготовка частей к боевому применению этого вида оружия.

На этой стадии личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработает получение специальных учебных боеприпасов для комплексов «Искандер-М», снаряжение ими ракет-носителей и скрытное выдвижение в позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков.

