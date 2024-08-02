Запланированы тренировки расчетов комплексов «Искандер-М» и пилотов ВКС

Учения нестратегических ядерных сил призваны показать, что у России уже сейчас есть ответ на планы США по размещению ракет средней и меньшей дальности в Европе, считают опрошенные «Известиями» эксперты. В среду начался третий этап маневров. В ходе него тренировки проведут расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» Южного и Центрального военных округов, а также пилоты самолетов ВКС. Одновременно в разных акваториях продолжаются учения трех флотов и Каспийской флотилии.

К третьему этапу

В среду, 31 июля, начался третий этап учений нестратегических ядерных сил, в ходе которого будет отработана подготовка частей к боевому применению этого вида оружия.

На этой стадии личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработает получение специальных учебных боеприпасов для комплексов «Искандер-М», снаряжение ими ракет-носителей и скрытное выдвижение в позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков.

Фото: Global Look Press/Ministry of Defence of the Russi Источник изображения: iz.ru

Одновременно авиация Воздушно-космических сил отработает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в районы патрулирования, рассказали в Минобороны.

«Проводимый этап учения направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России к выполнению боевых задач», — заявили в военном ведомстве.

По словам экспертов, такие учения проходят регулярно, но впервые в этом году их предали гласности, и связано это прежде всего с внешнеполитической обстановкой. В том числе с заявленными США планами разместить ракеты средней и меньшей дальности в Европе.

— У России самый большой арсенал нестратегического ядерного оружия. И эти учения показывают, что это не просто заряды, которые лежат где-то на хранении, а мы можем их, когда нужно, доставить к носителям, установить и применить, — рассказал «Известиям» редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев. — Маневры призваны продемонстрировать, что это практический навык, которым обладают Вооруженные силы. На третьем этапе на опубликованных Минобороны кадрах мы видим доставку, вероятно, ракет «воздух – воздух», это очень необычно. Показано и выдвижение комплексов «Искандер-М». Известно, что для их ракет есть ядерные боеголовки, они могут быть установлены и применены.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Эксперт добавил, что учения служат еще одним намеком на то, что у России уже сейчас есть чем отвечать на размещение ракетных систем средней и меньшей дальности в Европе. И необязательно дожидаться развертывания каких-то новых систем вооружений: с территории Белоруссии и тем более с территории Калининградской области ракеты комплекса «Искандер» смогут контролировать с минимальным подлетным временем достаточно большую часть территории Европы, в том числе непосредственно Германии, заключил Дмитрий Корнев.

— Такие учения всегда проводятся по плану, это не то, что вдруг решили, взяли и провели. Скорее, в этом случае мы сами привлекаем к ним внимание, чтобы получить еще и пропагандистский эффект, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. Эти учения позволяют готовить как те части, которые будут применять тактическое ядерное оружие, так и те, которые его готовят, транспортируют, охраняют, к действиям в условиях боевой обстановки. Безусловно, это чрезвычайно важная часть боевой учебы.

Первый этап учений стартовал 21 мая. Тогда тренировки провели ракетные соединения Южного военного округа и личный состав ВКС России. Экипажи самолетов отрабатывали в том числе получение гиперзвуковых ракет «Кинжал» и подготовку их к боевому применению.

На втором этапе, который начался 11 июня, к маневрам были привлечены военные из Белоруссии. «Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства», — заявили тогда в военном ведомстве.

С российской стороны тренировки проводили части Ленинградского военного округа.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Кроме того, на предыдущих этапах в маневрах были задействованы силы флота.

Учения, о которых было объявлено 6 мая, проводятся по поручению президента России под руководством Генерального штаба. В Минобороны России сообщали, что эти маневры — ответ «на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации». Они направлены на поддержание готовности обеспечения территориальной целостности и суверенитета РФ.

В МИД России заявляли, что учения — это предупреждение западным политикам, и в ведомстве рассчитывают, что мероприятие «остудит горячие головы» в западных столицах, поможет осознать возможные катастрофические последствия создаваемых ими стратегических рисков и удержит их как от содействия киевскому режиму в его террористических акциях, так и от втягивания в прямую вооруженную конфронтацию с Россией.

Одновременно на море

Тренировки нестратегических ядерных сил проходят одновременно с масштабными маневрами ВМФ, которые стартовали 30 июля. К ним привлечены силы Тихоокеанского, Северного и Балтийского флотов и Каспийской флотилии. Участвуют около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц техники и свыше 20 тыс. человек. В течение нескольких дней экипажи кораблей, части морской авиации и береговых войск трех флотов и флотилии должны выполнить свыше 300 боевых упражнений с практическим применением оружия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мурад Магомедов Источник изображения: iz.ru

В среду пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила, что малые противолодочные корабли объединения выполнили артиллерийские стрельбы по морским мишеням, имитирующим корабли десантного отряда условного противника. Огонь велся из 57-мм артиллерийских установок. Также экипажи кораблей отработали поиск и уничтожение морской плавающей мины, представляющей угрозу судоходству, а также отразили атаку на отряд кораблей средств воздушного нападения.

В Каспийском море в рамках учений на полигоны вышло более 20 боевых кораблей и судов обеспечения. Безопасный вывод сил из пункта базирования обеспечили корабли противоминной обороны. В ходе патрулирования были обнаружены морские цели — отряд кораблей условного противника. С выходом на максимальную дистанцию открытия огня корабли вступили в артиллерийскую дуэль. Также в ходе боя корабли флотилии отразили удары средств воздушного нападения, провели тренировки по борьбе за живучесть и боевому маневрированию для вывода сил из-под ударов, сообщили в пресс-службе Каспийской флотилии.

Роман Крецул