Медведчук заявил, что Британия хочет заменить Зеленского на Залужного

Глава движения "Другая Украина" также назвал заявления главы ГУР Кирилла Буданова о подготовке Киевом покушения на президента РФ частью большой игры, в результате которой тот "надеется убрать" украинского президента

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. США и Великобритания вынашивают планы по смене украинского лидера Владимира Зеленского на главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и бывшего главкома Вооруженными силами Украины, ныне посла в Лондоне Валерия Залужного. Об этом заявил в интервью ТАСС глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Буданов рассматривается спецслужбами США как фигура, которая может заменить Зеленского, - указал он. - Но как его сменить? Только путем военного переворота. Поэтому заявления Буданова [о подготовке Киевом покушения на президента РФ] - часть большой игры, в результате которой он надеется убрать Зеленского. Ему нужно показать себя большим врагом России, чем Зеленский". При этом Медведчук подчеркнул, что "Буданову надо спешить, Великобритания готовит на смену Зеленскому Залужного, и он тоже может заменить Зеленского".

Отвечая на вопрос о том, почему ни одна из стран Запада не реагирует на саморазоблачения Буданова, политик указал: "Если [Джо] Байден и многие лидеры демократов саморазоблачили себя перед покушением на [Дональда] Трампа, что стоило "самоходному деду" политической карьеры, стоит ли при этом удивляться?"

Ранее Буданов рассказал о готовившихся покушениях на президента РФ Владимира Путина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что безуспешное покушение на Путина готовилось при непосредственном участии и финансировании англосаксонских хозяев Киева.

Полный текст интервью будет опубликован 1 августа.