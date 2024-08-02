Telegraph: Украина уже задействовала истребители F-16 как средство ПВО

Как говорится в статье газеты, официальные лица в Киеве эти сведения не опровергли

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Украина уже подняла в воздух истребители F-16, первые партия которых, согласно поступающей информации, получена Киевом. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Со ссылкой на свои источники она утверждает, что самолеты пока были задействованы в качестве средства ПВО. Как говорится в статье, украинские официальные лица эти сведения не опровергли.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что первая партия F-16 от союзников по НАТО уже доставлена на Украину. По его данным, количество истребителей "невелико". Источники Bloomberg также отметили, что пока не ясно, смогут ли украинские летчики, которые в течение последних месяцев тренировались на Западе, немедленно приступить к использованию боевых самолетов, или этот процесс займет больше времени.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приведут к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВС Украины будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника.