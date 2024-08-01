Моторизованные штаны MO/GO увеличат силу ног владельца на 40%

Skip MO/GO

Компания Skip, основанная выходцем из Google X Labs Кэтрин Зиланд, вывела на рынок новый продукт – штаны MO/GO со встроенным гибридным экзоскелетом. От обычных брюк их отличает наличие двух электрических сервоприводов по бокам в области коленных суставов. С их помощью люди начинают чувствовать себя на 14 килограммов легче – сервоприводы увеличивают мускульную силу ног на 40 %.

Новинка выпущена в тесном сотрудничестве с одним из мировых лидеров разработки верхней одежды компанией Arc'teryx, которая отвечает в проекте за выбор материала и дизайн. Разработчики из Skip заявляют, что заряда батареи достаточно для использования MO/GO в течение трех часов. В действительности это время может быть больше за счет пополнения заряда во время спусков.

Skip MO/GO

Технология ориентирована на две целевые аудитории – любителей активного отдыха и пеших прогулок и тех, чьи физические возможности ограничены. Во время тестирования штаны MO/GO позволили женщине впервые за четверть века самой подняться по лестнице. Новый продукт пока не рекламируется как медицинское устройство, но его возможности в лечении болезни Паркинсона уже изучаются. В Канаде и Америке можно оценить преимущества MO/GO, взяв комплект в аренду за 80 долларов в сутки. Также есть возможность приобретения системы по цене 5500 долларов.

Александр Козырев