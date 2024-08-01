Необычный электрический лайнер от Heart Aerospace отправится в первый полет в 2028 году

Heart Aerospace ES-30

Компания Heart Aerospace привлекла $145 млн инвестиций и получила заказы на постройку 250 самолетов модели ES-30. В перспективе создание еще 120 самолетов, плюс анонсированные заказы на 190 аппаратов. Главная причина такого ажиотажа – эти гибридные машины идеально подходят для европейского авиапространства с короткими дистанциями перелетов между основными узлами.

Модель ES-30 от Heart Aerospace стала развитием концепции «резерв-гибрид», в которой основной энергетической системой транспорта является батарея и электродвигатели. Однако на случай нештатной ситуации здесь также есть два турбогенератора, которые работают на авиационном топливе. Они могут подключаться при необходимости увеличить длительность полета, но по умолчанию не используются.

Heart Aerospace ES-30

На одном заряде батарей ES-30 может пролететь 200 км, при включении двигателей до 400 км, а если снизить загрузку — то и все 800 км. Важно то, что взлет происходит за счет работы электромоторов, которые сразу обеспечивают максимальный крутящий момент. Как следствие – самолету нужна минимальная полоса для взлета, всего 1100 м, поэтому его удобно эксплуатировать в маленьких отдаленных аэропортах Европы. Возможность летать на электроэнергии, без создания карбонового следа, очень понравилась United Airlines, Air Canada, Saab, Европейскому инвестиционному совету и Mesa Air Group. Данный самолет вряд ли составит конкуренцию большинству авиалайнеров хотя бы из-за малой вместимости – всего 30 человек. Но для нужд бизнеса и местных перевозок он может оказаться весьма удобен.

Heart Aerospace ES-30

Александр Мартыненко