Выплата участникам СВО выросла в два раза. Сколько теперь там зарабатывают?

Путин подписал указ об увеличении до 400 тысяч рублей выплаты участникам СВО

Путин подписал указ об увеличении вдвое единовременной выплаты участникам СВО, которые заключат контракт с Минобороны с 1 августа до 31 декабря. Она составит 400 тыс. рублей. Власти нескольких регионов уже увеличили размер единовременной выплаты контрактникам: в Ростовской области обещают 1,2 млн рублей, а в Москве - 1,9 млн рублей. На сотни тысяч вырос размер выплаты в Санкт-Петербурге. Сколько платят военным за заключение контракта в регионах России - в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные, подписавшие контракт для участия в СВО в период с 1 августа по 31 декабря этого года на один год и более, получат единовременную выплату в размере 400 тыс. рублей.

Указ коснется граждан РФ, которых мобилизовали, а также проходивших срочную службу и заключивших контракт (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, военных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении МО РФ). Заключить контракт смогут и другие категории россиян, а также иностранные граждане.

До этого федеральные власти выплачивали контрактникам 195 тыс. рублей. Путин также рекомендовал увеличить региональную выплату, ее размер должен быть не менее 400 тысяч рублей, а выплаты осуществляться за счет средств субъектов РФ. Приказ уже вступил в силу.

В Кремле пояснили, что увеличение выплат за заключение контракта с ВС РФ не говорит об изменении задач СВО, а стоит в ряду мер по поддержке бойцов и их семей.

Сколько платят за заключение контракта в Москве и регионах

23 июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому военнослужащим, заключившим контракт с МО РФ в столице с 23 июля на год и более, единовременно выплатят 1,9 млн рублей. Эта сумма не зависит от получения других мер социальной поддержки.

Общий размер единовременного довольствия военнослужащему-контрактнику (с учетом ежемесячного денежного довольствия, московских и федеральных мер поддержки) в мэрии оценивали в сумму свыше 5,2 млн рублей «за первый год службы».

В конце мая глава Татарстана Рустам Минниханов постановил выплачивать военнослужащим, заключившим контракт до 31 июля, 1,05 млн рублей. Эта сумма также не зависит от других выплат, то есть контрактники региона смогут получить до 1,7 млн рублей (учитывая федеральную, региональную и муниципальную выплаты).

Пресс-служба Красногвардейского района Санкт-Петербурга сообщала, что с 29 июля житель региона сможет единовременно получить до 1,8 млн рублей, а за год службы в зоне СВО - от 4,2 млн рублей.

В Ставропольском крае сумма выплаты выросла более чем в семь раз: с 200 тыс. до 1,5 млн.

29 июля правительство Калужской области увеличило выплаты в пять раз: со 100 до 495 тыс. рублей.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев постановил выплатить 1,2 млн рублей добровольцам, которые заключат контракт с 27 июля по 31 августа.

«Идем на эти шаги, чтобы стимулировать привлечение граждан на военную службу», - пояснил областной губернатор.

Жителям Краснодара, поступающим на контракт в именные краевые подразделения, обещают больше 1,65 млн рублей. С 1 апреля контрактникам-новобранцам на Кубани перечисляют 1 млн рублей, а остальное - это федеральные, муниципальные выплаты и доплата при вступлении в именные краевые воинские подразделения.

Кроме этого, в некоторых регионах местные власти платят гражданам, которые приведут на пункт отбора контрактника. Например, в Татарстане за это можно получить 100 тыс. рублей. Подобные программы действуют в Якутии, Мордовии, ЯНАО, Архангельской, Калужской, Ивановской, Воронежской и Ярославской областях.

Сколько платят на СВО в месяц

Помимо единовременной поддержки, контрактники получают зарплату. Она зависит от специальности, воинского звания, выслуги лет и достижений, однако сумма должна быть не ниже 195 тыс. рублей в месяц. При этом регионы могут выделять дополнительные средства. Например, Москва выплачивает своим жителям еще 50 тыс. рублей.

По данным RTVI, стрелки получают от 204 тыс. рублей в месяц. Пулеметчики, гранатометчики, водители и повара - от 211 тыс. Старший сапер - от 216 тыс., старший телефонист - от 219 тыс., начальник радиостанции командно-штабной машины - от 226 тыс., инструктор штаба - от 226 тыс. Командир отделения получает от 232 тыс. рублей, а заместитель командира взвода - от 242 тыс. рублей.

Кроме этого, ежедневно участники активного наступления получают по 8 тыс. рублей, а за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов - еще 50 тыс. рублей.

Дополнительные льготы для участников СВО

Помимо денежных выплат, государство решило стимулировать военнослужащих и другими методами. Так, в Самарской области контрактникам бесплатно выдадут рецептурные лекарства. В Ленинградской, Тамбовской, Орловской, Курской, Иркутской и некоторых других областях им положен бесплатный земельный участок. В Ростовской, Кировской, Самарской, Курской областях, Республике Коми, Пермском крае, Санкт-Петербурге контрактников освободили от оплаты транспортного налога, а в Татарстане и Тамбовской области - еще и земельного налога.

Детям участников СВО выделили 10% от всех бюджетных мест на программах бакалавриата и специалитета, подготовительные курсы для них также бесплатны. Кроме этого, детей бойцов без экзаменов примут в кадетское или военное училище.

Беременная жена участника СВО также получит выплаты - около 39 тыс. рублей до родов и около 16 тыс. в месяц после. Семьи контрактников, особенно с малолетними детьми, также могут рассчитывать на финансовую поддержку со стороны государства.

Сколько платят за ранение и смерть

Бойцы СВО, которые получили ранение, могут получить 3 млн рублей, однако страховая компания выплатит еще до 2,4 млн рублей в зависимости от тяжести травмы.

Семьи погибших участников СВО получат 5 млн рублей. Кроме этого, семье отдадут невыплаченную военнослужащему зарплату. Деньги идут в первую очередь супруге и детям, если их нет, то родителям. Также претендовать на выплаты могут иждивенцы, но их статус должен быть доказан в суде. Семьи могут рассчитывать и на страховые выплаты. Более того, региональные власти могут назначить дополнительную компенсацию за смерть военнослужащего.

По данным Минобороны на начало июля, с начала 2024 года около 190 тыс. человек подписали контракты с оборонным ведомством. Путин в июне 2024 года сообщал, что в зоне военных действий находятся около 700 тыс. россиян.

Алена Фомина