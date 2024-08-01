«Его смерть делает мир лучше»: как в Израиле, РФ и США отреагировали на убийство лидера ХАМАС

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб при ракетном ударе по Тегерану
Официально в Израиле не комментировали смерть главы политбюро ХАМАС в Тегеране Исмаила Хании, но министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху завил, что «она делает мир лучше». По данным Al-Mayadeen, Хания погиб в результате прямого удара ракеты, которая была запущена не из Ирана. ХАМАС намерен ответить на атаку и обвиняет в ней Израиль. При этом канцелярия Биньямина Нетаньяху дала указание израильским министрам не высказываться по теме, пишут СМИ.
Министр по делам Иерусалима и наследию Израиля Амихай Элияху первым среди израильских высокопоставленных политиков отреагировал на убийство в Тегеране главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Он назвал авиаудар «правильным способом очистить мир от этой грязи», косвенно подтвердив причастность Израиля.
Министр отметил, что больше не будет никаких мирных соглашений о капитуляции и никакой пощады "сынам смерти":
«Железная рука, которая поразит их, - это та, которая принесет покой, комфорт и укрепит нашу способность жить в мире с теми, кто желает мира".
The Times of Israel утверждает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил израильских чиновников молчать и не комментировать смерть Хании. О том, что канцелярия Нетаньяху дала указание израильским министрам не высказываться по теме, пишет и Jerusalem Post. Страна официально не комментировала происходящее.
В ХАМАС ответственность за убийство Хании возлагают на Израиль и США. Представитель движения утверждает, что оно согласовано с Вашингтоном, а также заявляет, что движение примет ответные меры.
Вице-президент Ирана Амир Хосейн Газизаде Хашеми согласился, что ХАМАС имеет право наказать исполнителей.
Реакция в мире
Россия
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в беседе с РИА Новости назвал произошедшее политическим убийством:
"Это все очень нехорошо. Это абсолютно неприемлемое политическое убийство, и это приведет к дальнейшей эскалации напряженности". По мнению дипломата, смерть Хании крайне негативно отразится на переговорах по поводу соглашения о перемирии в секторе Газа.
Турция
Анкара осудила убийство Хании и призвала международное сообщество остановить Израиль, пока конфликт не расширился.
"Цель данной атаки - расширить войну в секторе Газа на весь регион. В случае, если международное сообщество не перейдет к действиям, чтобы остановить Израиль, наш регион столкнется с более масштабными конфликтами", - заявили в турецком МИД.
Иран
Представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что кровь лидера ХАМАС Исмаила Хании «никогда не будет пролита зря», а его мученичество "укрепит глубокую и нерушимую связь между Тегераном, Палестиной и сопротивлением". Высший совет национальной безопасности Ирана решил провести экстренное совещание, выяснила газета NYT.
США
В Белом доме авиаудар и его последствия комментировать не стали, но отметили, что в курсе случившегося. При этом глава Пентагона Ллойд Остин во время пресс-конференции на Филиппинах подчеркнул, что Америка поможет защитить Израиль в случае нападения. По его словам, Вашингтон начал работать над снижением напряженности в регионе:
«Мы по-прежнему обеспокоены возможностью перерастания этого в полномасштабную драку. И я не считаю, что драка неизбежна».
Что известно о гибели лидера ХАМАС
Рано утром 31 июля агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщило о смерти главы политбюро ХАМАС. Хания был убит в Тегеране прямым попаданием ракеты в дом, где он ночевал. В Иране он находился для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.
ХАМАС в официальном сообщении объявил Ханию мучеником и обвинил в происходящем Израиль. По их данным, Тель-Авив выпустил ракету по резиденции чиновника. Как пишет Al-Mayadeen, ракету запустили не из Ирана, а из другой страны. В настоящий момент проводится расследование.
"Убийство Хании ракетой, запущенной из другой страны, означает агрессию против Ирана и требует решительного ответа", - подчеркнул источник Al-Mayadeen.
«Хезболла» опубликовала официальное заявление по поводу убийства Хании. В нем говорится, что незадолго до этого Израиль нанес удар по зданию в Бейруте, где находился главный военный командир группировки Фуад Шукр. Его смерть официально не подтверждена, так как проводится разбор завалов.
В апреле Хания сообщил об убийстве его троих детей и внуков в результате израильского удара в секторе Газа, за все время конфликта он потерял не менее 60 родственников:
«Я благодарю Аллаха за честь, которую он оказал мне, забрав троих моих детей и нескольких внуков», - заявил Хания Al Jazeera.
Исмаил Хания, которому, как утверждается, было 62 года, родился в лагере беженцев Шати в Газе. В 2017 году Хания возглавил политбюро ХАМАС.
Он находился под санкциями США, а в 2018 году американский Госдепартамент признал его террористом. В мае 2024 года прокурор Международного уголовного суда потребовал выдать ордеры на арест трех лидеров ХАМАС, включая Ханию.
В Израиле считают, что Хания - один из ключевых людей в переговорах об освобождении заложников и прекращении огня.
Алена Фомина