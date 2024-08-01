Генсек ООН осудил удары Израиля по Ливану и убийство главы политбюро ХАМАС

Нью-Йорк (ООН). 31 июля. ИНТЕРФАКС - Генсек ООН Антониу Гутерриш подверг критике удар израильской армии по Бейруту и убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь считает, что атаки, нанесенные по южной части Бейрута и в Тегеране, указывают на опасную эскалацию в тот момент, когда все усилия должны быть направлены на прекращение огня в Газе и установление спокойствия на израильско-ливанской границе", - заявил Дюжаррик на брифинге в среду.

По словам представителя генсека, Гутерриш призвал заинтересованные стороны "энергично работать над деэскалацией в регионе ради установления долгосрочного мира и стабильности для всех".

27 июля ракета разорвалась на футбольном поле в населенном пункте Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах. Удар привел к гибели 12 детей. Израиль обвинил в обстреле движение "Хезболла" и пообещал предпринять ответные действия.

В свою очередь, как "Хезболла", так и представители высшего руководства Ливана отвергли причастность Бейрута к этому инциденту.

Накануне армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по находившемуся в Бейруте командиру "Хезболлы" Фуаду Шукру, который, по информации израильских военных, причастен к обстрелу Мадждаль-Шамса.

Позднее ЦАХАЛ подтвердил, что в результате удара Шукр погиб.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит рано утром в среду в Тегеране. В ХАМАС возложили ответственность за это на Израиль.