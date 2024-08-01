США не сомневаются, что Украина сможет начать применять F-16 до конца лета

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался уточнить, действительно ли первая партия самолетов уже доставлена на украинскую территорию

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. США не сомневаются в том, что Украина сможет приступить к применению полученных от Запада истребителей F-16 к концу лета. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отказался уточнить, действительно ли первая партия самолетов уже доставлена на украинскую территорию. "Напомню, на саммите НАТО мы говорили о том, что процесс передачи Украине F-16 продолжается. Мы говорили, что их применение начнется до конца лета. У нас нет причин сомневаться в этом", - сказал Кирби.