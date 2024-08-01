Онлайн-клуб Play fortuna работает на основе лицензии. На сайте работает круглосуточный саппорт. Геймерам плей фортуна официальный сайт предлагает запускать на телефоне или компьютере сотни автоматов и других игр. На площадке используется софт, создаваемый ведущими компаниями-производителями: Zeus, Amatic, 5Men, Playtech, SlotMill и другими. Зарегистрированным игрокам площадка дарит бонусы и рекомендует участвовать в акциях.

Функционал веб-страницы клуба

Сайт Play fortuna Casino доступен на разных языках. В верхней части страницы находятся кнопки «Регистрация», «Войти», а также основные разделы: «Слоты», «Live Казино», «Акции». Игры, в свою очередь, поделены на несколько вкладок: «Новые», «Лучшие», «Megaways», «Джекпоты».

В нижней части сайта Казино Плей фортуна можно увидеть разделы с полезной информацией: «Правила», «Ответственная игра», «Как пополнить счет», «Начать выигрывать». Там же находится кнопка для открытия чата со службой технической поддержки.

Акции и программа лояльности

Информацию об актуальных спецпредложениях от казино Play fortuna легко найти в разделе «Акции». Подарки в клубе могут выдаваться за депозиты, в виде кешбэка, за установку софта на смартфон. Активным геймерам периодически предоставляются эксклюзивные бонусы по промокодам. Чаще всего по бонус-кодам предлагаются фриспины в популярных автоматах.

На сайте действует программа лояльности, состоящая из нескольких уровней. С каждым новым уровнем гэмблеры получают все больше бонусов. При этом вейджер (коэффициент отыгрыша подарков) уменьшается.

Лайв-игры и турниры

В разделе «Live» на сайте казино представлены игры с живыми дилерами: баккара, рулетка, блэкджек, покер. Геймерам также доступны развлекательные шоу: кости, Колесо Фортуны, мини-лотереи. Лайв-игры представлены такими провайдерами: Bombay, 7Mojos, Ezugi, Pragmatic Play и Evolution Gaming.

На площадке регулярно проводятся турниры, информацию о которых можно найти в разделе «Акции». Суть соревнований сводится к игре в автоматы, объединенные определенной тематикой. За ставки в этих слотах начисляются турнирные очки. Победители состязаний получают в награду фриспины или деньги.