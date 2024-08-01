Непростой союз Камалы Харрис и Владимира Зеленского (Time, США)

Time: Камала Харрис отказалась поставить Киеву оружие в феврале 2022 года

Владимир Зеленский и Камала Харрис никогда не были друзьями, пишет Time. Однако недовольство киевских властей недостаточной, на их взгляд, поддержкой со стороны США испортило их и без того не самые теплые отношения с американским вице-президентом. Точкой невозврата стала Мюнхенская конференция 2022 года.

В середине февраля 2022 года вице-президент Камала Харрис летала в Европу с важной международной миссией. Почти 200 тыс. российских военнослужащих стояли тогда на границе с Украиной, и их переход грозил стать одним из величайших за последние десятилетия вызовов для США и выстроенного ими миропорядка. Администрация Байдена поручила Харрис важную задачу: помочь европейцам принять эту мысль.

С момента выхода Джо Байдена из президентской гонки участие Харрис в международных делах стало предметом пристального внимания — как и все остальные аспекты ее жизни. За время пребывания Харрис в администрации Байдена США не сталкивались ни с одной угрозой, которая была бы опаснее российско-украинского конфликта — и вице-президент не раз играла важную роль в ответных действиях Америки.

Поездка Харрис в Германию в 2022 году менее чем за неделю до начала боевых действий ознаменовалась участием в ежегодной мюнхенской встрече европейских лидеров. Одной из поставленных перед ней задач было увидеться с президентом Украины Владимиром Зеленским и уведомить его о шагах, которые США предпримут — и не предпримут — если вооруженный конфликт все же начнется. По словам одного из чиновников Белого дома, также она должна была передать ему свежие данные американской разведки и объяснить, какие "приготовления необходимы для достижения успеха на поле боя".

Посыл, с которым она выступила, был малоприятным, а произведенное на украинцев впечатление — неоднозначным. "Камала Харрис сказала, что нападения не избежать, — вспоминает тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников, который присутствовал на той встрече. — На что президент Зеленский ответил: „Я понимаю. Наша разведка тоже все видит“". Но о соответствующем скоординированном ответе договориться им с Харрис не удалось.

Зеленский призвал США ввести против России превентивные санкции, которые якобы заставят Владимира Путина пересмотреть решение о специальной военной операции. Зеленский утверждал, что раз атака действительно неизбежна, то США должны направить Украине оружие, включая зенитные комплексы, истребители и тяжелую артиллерию, необходимые для предотвращения захвата территории.

По словам присутствовавших в зале украинских чиновников, Харрис отвергла оба предложения. Она заявила, что США не могут ввести превентивные санкции, поскольку в отсутствие преступления не может быть и наказания. Резников говорит, что вместо того, чтобы пообещать прислать современное оружие, американцы надавили на Зеленского, заставив публично заявить о неизбежности конфликта. "Зеленский задал Камале Харрис четкий вопрос: что это [признание] даст американцам и введут ли они санкции, если он признает это прямо сейчас, в том разговоре? Ответа не последовало".

Тогдашняя позиция США, сформулированная президентом Байденом после консультаций с советниками по национальной безопасности, заключалась в том, что угроза санкций станет для России более сильным сдерживающим фактором, чем их введение, а предоставление Киеву современного вооружения укрепит убежденность Путина в том, что Украина становится государством-клиентом НАТО. "Вице-президент Харрис решительно выступала за помощь Украине со стороны США и неоднократно выражала непоколебимую приверженность поддержке народа Украины, вынужденного защищаться от России", — заявил чиновник Белого дома.

Другой важной задачей Харрис на конференции было сплотить европейских лидеров для единого ответа на случай вторжения и изложить позицию США. "Она встретилась с европейскими лидерами, чтобы скоординировать ответные меры в преддверии начала российской спецоперации. В своей речи на конференции она изложила план действий России и наметила шаги, которые Соединенные Штаты и Европа должны будут совместно предпринять", — сообщил собеседник TIME.

Тем не менее, то послание, что она передала Зеленскому в Мюнхене, усилило его недовольство союзниками и задало тон отношениям с самой Харрис, которые и до этого особой теплотой не отличались. Пока президент Байден и другие высокопоставленные чиновники администрации посещали Киев с целью демонстрации решимости и солидарности с украинцами, Харрис за время конфликта не побывала там ни разу. На встречах с украинскими чиновниками она действительно проявляла сочувствие к их бедственному положению, но, как сказал один из них, "то была формальность ради протокола."

В этой связи наш собеседник из Белого дома отметил, что вице-президент Харрис много ездила по Европе, пытаясь сплотить союзников и поддержать украинцев. Вскоре после начала военных действий она посетила Польшу и Румынию, где встретилась с европейскими лидерами и американскими военнослужащими США с восточного фланга НАТО, "чтобы лишний раз подтвердить нашу позицию по вопросам сдерживания и обороны".

В отношениях с администрацией Зеленского президент Байден, как правило, брал инициативу в собственные руки, отчасти благодаря прошлому опыту прямого взаимодействия с Украиной. После того, как Россия впервые вступила с ней в конфронтацию и забрала часть ее территории в 2014 году, Байден координировал ответные действия США от имени администрации Обамы — и отправился в Киев, где выступил в парламенте со знаменательной речью. С момента начала полномасштабного военного противостояния в 2022 году Киев неоднократно посещали и ключевые американские чиновники: советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

В этой толкучке вице-президент Харрис играла, как правило, вспомогательную роль, посещая саммиты и другие важные мероприятия, связанные с конфликтом, на которых не мог присутствовать Байден. На Мюнхенской конференции по безопасности 2023 года она сделала акцент на военных преступлениях русских (доказательств которых Запад, разумеется, так и не представил — прим. ИноСМИ). "Как бывший прокурор, вице-президент играла роль важного и авторитетного представителя, сплотившего мир для привлечения России к ответственности за зверства на Украине", — отметил чиновник Белого дома.

В начале этого лета Харрис также присутствовала на саммите мира, который Украина организовала в Швейцарии. Зеленский надеялся зазвать туда как можно больше мировых лидеров и заручиться их поддержкой. Байден отказался ехать, сославшись на необходимость присутствовать на каком-то сборе средств в Голливуде, и Зеленский в ответ на это пренебрежение публично раскритиковал президента США, сказав, что Путин, мол, наверняка "аплодирует" такому решению.

Когда вместо президента на саммит прибыла Харрис, ее встреча с Зеленским прошла на том же формальном уровне, что и все предыдущие. Лидеры двух стран сидели друг напротив друга за столом переговоров в окружении журналистов. Зеленский с трудом зачитал подготовленные заметки и поблагодарил президента Байдена и Конгресс США за поддержку. "Путин пытается расширить войну и сделать ее более кровопролитной, — заявил он. — Совместными с Америкой и остальными партнерами усилиями мы защищаем жизни наших людей".

В ответном слове Харрис отметила, что это стало ее шестой встречей с украинским президентом с начала конфликта. "И не последней", — с улыбкой заметил Зеленский. "Причем, надеюсь, [следующие состоятся] в лучшие времена", — ответила Харрис.