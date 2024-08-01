Показаны кадры взрыва ракеты комплекса ВСУ «Точка-У» при попытке пуска

Источник изображения: topwar.ru

В сети появились кадры попытки пуска ракеты тактического комплекса ВСУ «Точка-У» по территории Российской Федерации. Ранее сообщалось, что украинская сторона провела своеобразный аудит состояния этих ракет, многим из которых несколько десятков лет.

После аудита было принято решение о том, что как минимум каждую третью ракету комплекса «Точка-У» «можно использовать без технического обслуживания и восстановления».

Чем закончилась попытка осуществить пуск одной из таких ракет, продемонстрировали сами украинские военные.

Пуск ракеты осуществлялся в полусумерках. Как только расчёт комплекса осуществил активацию ракетного двигателя, последовал взрыв, который полностью уничтожил пусковую установку. Взрыв ракеты создал целый фейерверк из огня и поражающих элементов, которые долетели и до осуществлявших видеосъёмку украинских военных.

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, что ВСУ применяют эти тактические комплексы советской разработки с самого начала вооружённого конфликта на Донбассе - с 2014 года. После начала СВО украинские войска неоднократно пытались использовать «Точка-У» для ударов и по «старым» регионам Российской Федерации.