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ТАСС

В США заявили о трудностях с поиском средств на поддержку Украины

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Вместе с тем спецпредставитель по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер считает, что поддержка Киева не изменится в случае прихода к власти Дональда Трампа из-за "двухпартийной поддержки" усилий на этом направлении

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. США испытывают трудности с поиском средств на оказание поддержки Украине. Об этом заявила специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер на мероприятии, организованном вашингтонским Институтом Брукингса.

Она выразила мнение о том, что поддержка Киева со стороны Вашингтона не изменится в случае прихода к власти по итогам ноябрьских выборов в США администрации республиканца Дональда Трампа, аргументировав это "двухпартийной поддержкой" усилий на этом направлении. По словам Прицкер, "основной вызов связан с ресурсами и с тем, сколько средств, сколько капитала [США] могут выделить".

"Вы отмечаете, что нам приходится изыскивать иные варианты, помимо прямой бюджетной поддержки Украины. И делать это становится все сложнее и сложнее", - заявила она.

Прицкер выразила уверенность в том, что усилий украинских властей, направленных на увеличение бюджетных поступлений, недостаточно, чтобы покрыть военные нужды. В связи с этим США вместе с европейскими союзниками, по ее словам, "пытаются аккумулировать достаточно ресурсов". 

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Страны
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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