Эксперт призвал Киев учитывать, что поддержка Запада ослабевает

Подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Ральф Боссхард считает, что ни Дональд Трамп, ни Камала Харрис не имеют конкретных идей по урегулированию конфликта на Украине

ЖЕНЕВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Киев должен учесть, что поддержка Западом войны на Украине ослабевает, и исход президентских выборов в США не изменит эту тенденцию. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС эксперт в области политической и военной стратегии Ральф Боссхард, подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке.

"Время оказывает давление на [президента Украины Владимира] Зеленского. Он должен исходить из того, что поддержка его войны со стороны Запада ослабевает, и это не зависит от исхода выборов в США", - отметил Боссхард.

Он обратил внимание на тот факт, что "с момента потери Авдеевки украинская армия терпит постоянные неудачи и, похоже, не имеет рецепта, как остановить российские войска". "Пока что она утешает себя атаками на российскую промышленность и города, что не улучшит ее положение, а скорее ухудшит в долгосрочной перспективе, - сказал эксперт. - Российская армия ежедневно громит украинские войска, однако Россия не торопится, потому что каждое разбитое подразделение - это долгосрочный выигрыш для безопасности России".

Боссхард считает, что ни один из двух кандидатов на пост президента США - ни Дональд Трамп, ни Камала Харрис - не имеет конкретных идей по урегулированию конфликта на Украине. "В прошлом Дональд Трамп несколько раз заявлял, что добьется лучших сделок, чем его предшественники, благодаря прямым контактам с лицами, принимающими решения, - напомнил эксперт. - Трамп сказал, что может прекратить войну на Украине, но я сомневаюсь, что у него есть конкретные, полезные концепции, как это сделать. На данный момент он просто говорит своим избирателям то, что они хотят услышать. Но у Камалы Харрис, вероятно, тоже нет никаких конкретных идей".

По мнению Боссхарда, урегулирование конфликта, "вероятно, будет возложено на неевропейские державы", и это "не очень хорошо для политической Европы". Как полагает эксперт, никакого продвижения вперед в украинском вопросе "нельзя ожидать от США, которые всегда вмешивались, когда Европа была не в состоянии решить свои проблемы".

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий американский лидер Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с республиканцем Дональдом Трампом среди демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис кандидатом на высший государственный пост США.